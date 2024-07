Primo passo verso la stabilizzazione dei lavoratori precari dei consorzi di bonifica. “Oggi finalmente è stato raggiunto un primo grande risultato volto a fare uscire dal precariato i lavoratori stagionali del Consorzio di Bonifca 2 Palermo, che da oltre 30 anni aspettavano questo momento”: ad annunciarlo sono i segretari territoriali di Fai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil.

Meccanismo del turn over: trasformazione dei contratti

“Grazie al meccanismo del turn over previsto dall’art.60 della legge regionale 9 del 15 aprile 2021 – spiegano i segretari di Fai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil Franco Nuccio, Enza Pisa e Gerlando Inzerillo – una parte dei lavoratori che da oltre 30 anni facevano soltanto 151 giornate annue hanno avuto finalmente trasformato il loro contratto a tempo indeterminato, consentendo ad altrettanti lavoratori di transitare dalla fascia di garanzia delle 78 giornate a 151 giornate annue”.

Richiesta di ulteriori interventi alla Regione Sicilia

“E’ un risultato importante ma che non ci soddisfa del tutto – continuano i segretari Nuccio, Pisa e Inzerillo – ci aspettavamo dalla politica un risultato che avrebbe messo la parola fine al precariato nel settore della bonifica in Sicilia. Chiediamo al presidente della Regione Schifani e all’Ars di intervenire con urgenza, facendo in modo che le risorse economiche che già ci sono possano consentire a tutti i consorzi di bonifica di completare le assunzioni di tutti i precari in forza, in modo da poter consentire ai lavoratori di svolgere a pieno regime il loro ruolo istituzionale, soprattutto in questo periodo di emergenza siccità, dove la scarsità dell’acqua necessità di maggiori interventi manutentivi.”