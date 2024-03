Grazie a lavoro dei tecnici del Comune e del Siracusa calcio 1924, è stato completato e consegnato, in tempi record, il progetto esecutivo per il rifacimento delle torri faro dello stadio Nicola De Simone.

«Si tratta di progetto importante, che ha messo in evidenza l’efficienza dei nostri uffici e di quelli del Siracusa calcio – ha detto l’assessore allo Sport, Peppe Gibilisco –. Allestire in poche ore un progetto esecutivo non è facile. Voglio ringraziare l’ingegnere Sebastiano Floridia e il geometra Vincenzo Gugliotta per il loro prezioso lavoro, come, per quel che riguarda Comune, il dirigente Marcello Dimartino, il funzionario del servizio Edilizia scolastica, impianti sportivi ed infrastrutture per le politiche giovanili e per il tempo libero, Elisabetta Romano, e il segretario generale Danila Costa, oltre a Salvo Montagno e Luca Parisi del Siracusa calcio. Daremo un volto nuovo al De Simone e avviamo il processo di adeguamento dell’impianto anche ai campionati professionistici». Si tratta del secondo intervento allo stadio dopo lo stanziamento da 350 mila euro che consentirà importanti interventi nell’impianto.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.