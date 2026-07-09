Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp accolgono con favore l’approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di indirizzo che consentono l’avvio della contrattazione per il rinnovo dei contratti del personale regionale, sia del comparto che della dirigenza. Si tratta di un passaggio significativo che permette finalmente di aprire la stagione contrattuale 2025-2027, recuperando ritardi e restituendo prospettive e certezze a migliaia di lavoratrici e lavoratori dell’Amministrazione regionale.





Le organizzazioni sindacali evidenziano come questo risultato sia il frutto del confronto istituzionale sviluppatosi negli ultimi mesi e dell’impegno dei diversi soggetti coinvolti, che ha consentito di superare una fase di stallo e di giungere all’approvazione degli atti necessari all’avvio della contrattazione. Le segreterie regionali auspicano che lo stesso spirito di collaborazione accompagni anche le prossime fasi del negoziato.





Resta ora fondamentale procedere con la tempestiva apertura degli ulteriori tavoli, per affrontare in modo concreto le questioni economiche e normative che riguardano il personale regionale, con l’obiettivo di valorizzarne le professionalità, migliorarne le condizioni di lavoro e accrescere l’efficienza dell’Amministrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono la piena disponibilità a un confronto serio, responsabile e costruttivo, nella convinzione che il dialogo tra le parti rappresenti lo strumento più efficace per conseguire risultati concreti nell’interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e della pubblica amministrazione.

Luogo: Palermo

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