Lo Stand Florio a Palermo, contemporary hub aperto alle contaminazioni socio-culturali, mercoledì 17 luglio alle 21, 30 ospita la proiezione del film ” “Scianél” del regista Luciano Accomando. Cinema e società nel film con protagonisti i giovani detenuti del Malaspina di Palermo che hanno scritto la sceneggiatura del film ed hanno aiutato anche nella realizzazione del set. Ciak e macchina da presa sono arrivati fin dentro il carcere, oltre che allo Zen e in altri luoghi della città. Protagonisti Lollo Franco e la piccola Giulia Fragiglio. Nel cast Maurizio Bologna, Stefania Blandeburgo, Nicola Franco, Salvo Piparo, Daniele Verciglio, Patrizia d’Antona, Giuseppe Santostefano, Giuditta Perriera e Daniela Pupella.

Prima della proiezione del film Giuseppe Gigliorosso, direttore e ideatore della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale intervisterà il regista e alcuni attori che interverranno alla serata.

Il film racconta la storia di una ragazzina che scopre di avere poteri magici e si trova a fare i conti con questa nuova se stessa. È una favola moderna. Allo stesso modo i ragazzi del Malaspina dentro l’istituto penitenziario hanno scoperto il mondo del cinema e hanno compreso che una alternativa può esserci, che possono cambiare la loro vita con l’impegno e la voglia di essere persone migliori. Prima della realizzazione del lungometraggio nell’istituto si sono svolti diversi laboratori sui mestieri del cinema: regia e sceneggiatura diretto dallo stesso Luciano Accomando con la sceneggiatura messa a punto assieme ad Azzurra Sichera e ai ragazzi del Malaspina. Poi, i laboratori di ripresa e fotografia guidati da Antonio Rao, scenografia con Alessia D’Amico ed Emilia Gagliardotto, suono con Mirko Cangiamila.

Lo Stand Florio, piccolo gioiello Liberty sulla costa sud di Palermo, luminosa sintesi di Storia e contemporaneità, con questo appuntamento rinnova, come già fatto anche in passato, il suo interesse su temi d’interesse sociale in grado di offrire uno sguardo diverso sul mondo dei giovani e su realtà poco note della città di Palermo che schiudono spiragli di speranza.

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/07/2024

Data Fine: 17/07/2024

Ora: 21:30

Artista: Luciano Accomando

Prezzo: 6.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.