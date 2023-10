Allo Stand Florio a Palermo al via da sabato 7 ottobre e per cinque fine settimane, le visite guidate con Le Vie dei Tesori, alla scoperta di quello che un tempo fu il famoso “tiro a piccione”, caro alla memoria dei palermitani. Realizzato dal Maestro del Liberty, Ernesto Basile su volere di Vincenzo Florio junior, oggi lo Stand Florio, che conserva nell’attento lavoro di restauro, preziose vestigia d’antan che ricordano il luminoso passato dell’Isola, è un contemporary hub che intreccia Mito, Storia e contemporaneità. Di notevole interesse culturale, è stato inserito nel circuito della manifestazione delle Vie dei Tesori con visite guidate, i sabati e le domeniche nei seguenti orari : dalle 10,00 alle 12,30 (ultima visita) e dalle 15 alle 17,30 (ultima visita) (info e acquisto coupon www.leviedeitesori.com- è gradita la prenotazione).

Lo Stand Florio per “Sinfonie d’autunno”, organizza da sabato 7 ottobre, alle 19, 00, dopo il tour di Le Vie dei Tesori, gli aperitivi teatrali ad episodi i “Sabati dei Florio”, nel suggestivo scenario del “Giardino di Donna Franca” (nel caso di avverse condizioni meteo, si svolgerà nell’elegante spazio interno). Il dramma, “Vincenzo & Lucie Florio” cinque storie diverse per cinque episodi ed altrettanti appuntamenti, prodotto dallo Stand Florio, ideato e sceneggiato come una serie tv da Rossella Guarneri, è dedicato alla storia d’amore tra la francese Lucy Henry Florio e Vincenzo Florio junior sullo sfondo dei mille mondi dell’ultimo pioniere dei Florio, dalla Targa Florio

all’ aeronautica. Non mancheranno le sorprese in cui il pubblico sarà protagonista insieme agli attori, Rossella Guarneri, Riccardo Isgrò, Andrea Lombardo, Marina Mazzamuto e Samuele Sciacca che gireranno tra i tavoli.

“La Targa”, è il nome del primo episodio dedicato alla mitica Targa Florio in cui, in compagnia di un calice di vino o di un cocktail ed i taglieri di carne e di pesce, il pubblico scoprirà come è realmente nata ed un giovanissimo Vincenzo Florio junior, insieme ai suoi amici, parenti e l’adorata moglie, vi farà fare un viaggio nel tempo. Un amarcord nell’anno 1906 quando Vincenzo, ad ottobre, inaugurò la prima Targa con dieci macchine partecipanti ed il primo premio fu la targa realizzata dall’orafo francese Renè Lalique.Volete ricervere una copia di questa Targa? Basta venire il 7 ottobre allo Stand Florio (Info e prenotazioni al 351 5702022- Costo 25 euro). Ma se non volete perdervi il seguito della storia, il consiglio è quello di mettere già in agenda gli altri appuntamenti de “I sabati dei Florio” dal 7 ottobre al 4 novembre.

“Sinfonie d’autunno” continua domenica 8 ottobre, a pranzo, dopo il tour di Le Vie dei Tesori, per chi volesse fermarsi o per chi vuole godere dello spettacolo dello Stand Florio in questa bella stagione dell’anno, lo chef Gaetano La Mantia porta a tavola i colori, i sapori e i profumi dell’autunno con un menu che non mancherà di stupirvi.

Lo Stand Florio, da domenica 1ottobre (tranne per i fine settimana) è aperto su prenotazione per eventi privati. (Info e prenotazioni al 351 5702022).

