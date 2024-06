Lunghi applausi e standing ovation finale del pubblico del City Hall Hong Kong per la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, che ieri sera 5 giugno si è esibita sul palco del teatro cinese all’Italian National Day.

“Oggi celebriamo la Repubblica Italiana- ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti- con un messaggio di dialogo culturale straordinario, scambio che è uno dei pilastri della cooperazione complessiva tra Italia e Cina. La proposta musicale è stata di altissimo livello, con un programma che ha sottolineato la grandissima creatività italiana, ed è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità di Hong Kong”.

“Emozioni oltre le aspettative- il commento a caldo della Direttrice dell’orchestra tutta al femminile, Alessandra Pipitone- È bello constatare ancora una volta che la musica ha un linguaggio universale e che è un mezzo straordinario per solleticare i sentimenti umani più autentici”.



Protagonista sul palco anche il soprano di calibro internazionale Maria Francesca Mazzara, che insieme alle trenta musiciste, tutte donne e tutte siciliane, ha incantato un pubblico eterogeneo (italiani residenti ad Hong Kong e cittadini locali e stranieri ) con un repertorio prevalentemente dedicato al compianto Maestro Ennio Morricone, ma anche ai capolavori di Puccini, Mascagni, Cuticchio e Bacalov.

Il concerto è stato voluto ed organizzato dal Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong, e Macao che ha deliberatamente scelto la Women Orchestra per trasmettere un messaggio sull’importanza di valorizzare l’empowerment femminile in una società (mondiale) in cui il divario di genere è ancora fortemente presente.



“La disparità di diritti, opportunità e trattamento delle donne rispetto agli uomini è irrisolta in quasi tutti i Paesi del mondo, anche in quelli più ‘evoluti’ . Volevamo dare un messaggio forte grazie all’arte musicale attraverso cui queste donne esprimono il loro talento nel mondo, e pensiamo di esserci riusciti”.

Presente all’evento anche l’Ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti.

Molto toccante è stato il momento iniziale dello spettacolo che ha visto l’esibizione del soprano cinese Louise Kwong nell’inno nazionale della Cina, e del soprano Maria Francesca Mazzara nell’inno nazionale italiano.

*L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione delle autorità locali, e alle numerose imprese- italiane presenti ad Hong Kong, ma anche quelle del luogo- che hanno voluto finanziarlo.



