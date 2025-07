“Dopo 80 anni viene finalmente riconosciuta alla Sicilia la fiscalità di sviluppo, un passaggio cruciale per rafforzare l’autonomia finanziaria della nostra Regione. La Sicilia potrà ora intervenire con esenzioni, detrazioni e incentivi fiscali a favore di: nuove imprese, investitori esterni, pensionati non residenti che scelgono di vivere nell’Isola, fasce deboli della popolazione. Si tratta di una conquista che rappresenta anche il compimento di una storica battaglia del MPA, da sempre impegnato nel rivendicare l’attuazione piena dello Statuto e il riconoscimento dell’autonomia finanziaria della Sicilia come ha avuto modo di sottolineare l’on. Giuseppe Lombardo in un intervento all’Ars quando ha ribadito la necessità di attuare gli articoli 36, 37 e 38 dello statuto siciliano in materia di finanza, unico strumento per sopperire ad una deprivazione storica delle risorse della nostra regione. Si potrà adesso, ancora di più, puntare su crescita, coesione sociale e attrattività del territorio, ampliando le leve a disposizione per uno sviluppo concreto e duraturo. Un ringraziamento va al presidente Renato Schifani per la costante interlocuzione con il governo nazionale, che ha reso possibile questo importante traguardo per l’Isola”.

Lo dichiarano i parlamentari del gruppo autonomista all’Ars.





