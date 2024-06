Il Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo” denuncia lo stato di abbandono in cui versa la via Emmanuele Palazzotto in cui è presente la frequentatissima stazione ferroviaria, specialmente in questo periodo dai turisti che alloggiano nelle numerose strutture ricettive presenti nella borgata di Sferracavallo.

La strada è priva di illuminazione pubblica, di marciapiedi e segnaletica che indichi un percorso ai pedoni; inoltre ai suoi lati sono perennemente presenti sterpaglie e rovi che rendono impossibile e pericolosissimo il transito pedonale. A nulla valgono le segnalazioni da parte dei cittadini così pure inviate dai consiglieri di circoscrizione e RAP e RESET continuano un imbarazzante scaricabarile. Questo comitato ha partecipato ad un sopralluogo con dei dirigenti comunali, inviati dal Sindaco Lagalla, per trovare una soluzione che prevedesse la realizzazione di un tratto di marciapiedi e della relativa installazione di pali dell’illuminazione e segnaletica stradale in prossimità della Stazione, in attesa che si trovi un finanziamento per un progetto del 2016 che prevede l’urbanizzazione di via Palazzotto. Anche questo sopralluogo si è rivelato un bluff e da mesi aspettiamo una risposta in merito.

Non possiamo aspettare che accada una disgrazia per ottenere attenzione e chiediamo che almeno si faccia un ummediato diserbo dei due lati della strada per dare un minimo di sicurezza a coloro che raggiungono a piedi la stazione ferroviaria

Luogo: Stazione ferroviaria Palermo Sferracavallo , Via Palazzotto, Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.