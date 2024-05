In occasione delle prossime elezioni per il Parlamento europeo – che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno – Alleanza Verdi Sinistra sarà rappresentata nella provincia di Ragusa da Stefania Pagliazzo, psicoterapeuta che da anni collabora con diverse ONG in vari contesti di emergenza.

Con un solido impegno per la tutela dell’ambiente, dei diritti civili, dell’equità sociale e il disarmo per la pace, Alleanza Verdi Sinistra porta avanti una visione progressista per il futuro dell’Europa. Dotata di una vasta esperienza nel sociale, nella promozione della pace e nella difesa dei diritti umani, Stefania Pagliazzo si propone di essere una voce autorevole per la provincia di Ragusa nel Parlamento Europeo, promuovendo delle azioni politiche volte alla pace e alla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Lavorare è un diritto

L’obiettivo è garantire a tutte e tutti un reddito degno, ma anche condizioni che consentano ogni giorno, insieme al tempo per il riposo e per la libertà personale, un tempo per la manutenzione e la cura degli ambienti e delle relazioni, superando il modello sessista della divisione dei compiti. Senza parlare del precariato che è ancora oggi dilagante in Italia, dove 8 nuovi contratti di lavoro su 10 sono a termine e di questi solo 1 su 100 dura più di un anno, 3 su 10 meno di un mese, 1 su 10 un giorno. Inoltre, lo sfruttamento dei migranti e il caporalato, specialmente al sud, rappresentano una vera e propria piaga all’interno del mercato del lavoro, con la criminalità organizzata che fa affari d’oro ai danni di centinaia di uomini e donne. In provincia di Ragusa, dove viene coltivato il 25% della produzione italiana di pomodoro in serra, sono decine i casi di caporalato emersi negli ultimi anni, con lavoratori stranieri costretti a lavorare anche ad un euro l’ora e a vivere in luoghi fatiscenti e in condizioni igienico sanitarie pessime, spesso senza acqua e riscaldamento. È ciò che accade nella cosiddetta “Fascia trasformata”, la striscia di terra coltivata lunga 80 chilometri tra le province di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, afflitta da pratiche di sfruttamento, con turni di lavoro massacranti, mancanza di sicurezza ed episodi di violenza e intimidazione ai danni dei lavoratori.

“La storia di Daouda Diane è, purtroppo, un caso emblematico di quello che succede nel nostro territorio” – continua Stefania Pagliazzo – “Daouda è un mediatore culturale ivoriano, residente da tanti anni ad Acate, che nell’estate del 2022 è misteriosamente scomparso dopo aver denunciato le disumane condizioni in cui era costretto a lavorare. Ad oggi non sappiamo ancora che fine abbia fatto. Sono tantissime le lavoratrici e i lavoratori stranieri che vengono sfruttati e trattati senza alcuna umanità nelle nostre campagne, nei nostri cantieri e nelle nostre fabbriche. L’Europa deve dare delle risposte e deve agire concretamente”.

Pace e disarmo globale

Negli ultimi 10 anni le spese militari in Europa sono aumentate del 40%, un aumento di circa 50 miliardi solo nell’ultimo anno. Il ripudio fermo di ogni guerra, il faticoso e costante lavoro per la pace, il diritto di autodeterminazione dei popoli, la difesa non derogabile dei diritti umani sono i riferimenti imprescindibili della politica internazionale di Alleanza Verdi Sinistra. L’impegno dell’Italia e dell’Europa per la pace e la sicurezza globale deve partire dal ripristino del dialogo multilaterale e da una spinta verso il disarmo globale. Interrompere l’invio di armi in Ucraina e riaprire la strada del confronto diplomatico con determinazione e convinzione sono passaggi necessari per il conseguimento della pace. “Mi impegno a lottare per un’Europa più sostenibile, giusta, pacifica e sicura” – afferma Stefania Pagliazzo – “Il disarmo e la promozione della pace sono fondamentali per costruire un mondo migliore per le future generazioni. Voglio rappresentare la provincia di Ragusa con passione e determinazione, promuovendo politiche che rispondano alle esigenze dei cittadini e contribuiscano alla costruzione di un mondo più pacifico e giusto”.

