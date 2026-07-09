“A nome mio personale e dell’intera comunità del Partito Liberaldemocratico Sicilia desidero esprimere grande soddisfazione per la nomina dell’avvocato Stefano Giordano a consulente della commissione parlamentare Antimafia nazionale. Si tratta di un incarico di assoluto prestigio che rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso professionale e umano caratterizzato da competenza, rigore e profonda dedizione ai temi della giustizia e della legalità”. Lo dice il segretario regionale del Pld, Salvo Liuzzo.





“Per il nostro partito – aggiunge – questa nomina assume un significato ancora più rilevante. Stefano Giordano è componente della segreteria regionale del Partito Liberaldemocratico Sicilia con delega alla Giustizia e, negli ultimi mesi, si è distinto nella campagna referendaria sulla giustizia coordinando il comitato regionale, dimostrando capacità organizzative, equilibrio e una profonda conoscenza delle questioni affrontate. Desidero inoltre esprimere il mio sincero apprezzamento per la scelta della presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo. Ritengo che questa nomina testimoni una visione lungimirante, fondata sulla valorizzazione della competenza, della preparazione e del merito, principi indispensabili per garantire un lavoro rigoroso, autorevole ed efficace su un tema cruciale come il contrasto alla criminalità organizzata. La qualità delle professionalità chiamate a collaborare con la commissione rappresenta un elemento essenziale per rafforzarne l’azione e contribuire al perseguimento degli obiettivi istituzionali che è chiamata a svolgere”.





“Sono certo – conclude il segretario Liuzzo – che Stefano Giordano saprà mettere a disposizione della commissione il proprio patrimonio di competenze giuridiche, il rigore professionale e il profondo senso delle istituzioni che ne hanno sempre contraddistinto il percorso. A lui rivolgo le mie più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, nella convinzione che saprà onorare questo prestigioso incarico con la serietà e la passione che lo hanno sempre contraddistinto, offrendo un contributo importante ai lavori della commissione parlamentare Antimafia”.

Luogo: Palermo

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