Diciassette dipendenti di Poste Italiane in Sicilia, di cui nove nella provincia di Palermo, sono stati insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. Sull’Isola il conferimento formale a cura della Prefettura è avvenuto il 1° maggio all’interno della cornice del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

Tra i premiati per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, anche il direttore del Centro Distribuzione di Palermo Ausonia. Giuseppe Cociluovo, impiegato in Poste Italiane dalla giovane età di 21 anni, in 38 di carriera ha percorso tutte le tappe e diversi ruoli all’interno del settore del recapito. Assunto in azienda come operaio specializzato nel 1986, ha lavorato come portalettere e negli anni ha ricoperto incarichi di caposquadra e responsabile qualità, per approdare infine alla direzione dei centri di recapito di Sciacca, Bagheria e infine Palermo Ausonia.

Oggi il responsabile coordina circa 80 risorse, impiegate in uno dei quattro centri di recapito cittadini, con moli di lavorazioni significative che sfiorano le 6mila consegne al giorno tra pacchi e posta a firma.

“Oltre all’impegno personale – dichiara Giuseppe Cociluovo -, ho sempre puntato sullo spirito di squadra. I colleghi di lavoro al mio fianco in tanti anni di servizio hanno contribuito fattivamente al raggiungimento dei miei e dei nostri traguardi professionali”.

Come il riconoscimento a livello nazionale che l’azienda ha assegnato negli ultimi anni proprio al Centro palermitano di via De Gasperi, ottenuto sotto la sua guida, tra i migliori siti di distribuzione aziendali per le ottime performance nella gestione di volumi e consegne durante l’intenso periodo del cosiddetto “picco pacchi”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.