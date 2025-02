Anas (Società del Gruppo FS) oggi ha consegnato – secondo cronoprogramma – alcuni lavori lungo la SS 640 “Strada degli Scrittori”. I lavori riguarderanno la manutenzione programmata del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari di una porzione di statale piuttosto estesa che va dal km 7,900 al km 41.

Gli interventi permetteranno di implementare gli standard di sicurezza e di percorribilità dell’infrastruttura.

Le lavorazioni saranno portate a termine nel giro di due mesi ed avranno un costo complessivo di poco inferiore al milione di euro.

