La mia richiesta per il rifacimento delle strisce pedonali davanti alle scuole di Palermo è stata accolta. Con nota del 29 ottobre 2026 (prot. n. 150617), l’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana dell’Area della Polizia Municipale mi ha comunicato di aver inoltrato ad AMAT, in data 27 ottobre, la richiesta di ripristino della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali adiacenti ai plessi scolastici, che avevo segnalato con la nota prot. n. 231 del 9 ottobre 2026.

Davanti a troppe scuole della città le strisce pedonali erano ormai quasi o del tutto sbiadite: un grave pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza di studenti, bambini, genitori e accompagnatori che ogni giorno attraversano la strada. Per questo ho chiesto un intervento urgente su tutti i plessi scolastici, con priorità per quelli con la più alta densità di traffico.





Sono soddisfatto che la mia segnalazione sia stata presa in carico in meno di tre settimane e trasmessa ad AMAT per l’esecuzione dei lavori. È un risultato importante per la sicurezza delle nostre scuole.

La sicurezza dei nostri ragazzi non può aspettare. Continuerò a seguire la vicenda passo dopo passo, finché le strisce non saranno rifatte davanti a tutte le scuole di Palermo.

NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE, SUD CHIAMA NORD

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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