A quanto pare in via Pitrè le strisce pedonali non fanno parte della cultura di alcuni….alcune, automobilisti.

Appunto chi si trova sopra le strisce ha SEMPRE la precedenza, come da cds.

Ma in via Pitrè NO.

Tant’è che in caso di attraversamento si può essere oggetto di parolacce e insulti da parte di “signore” ….(forse), che non solo osteggiano chi attraversa la strada in regola, ma passano anche con il ROSSO al semaforo di viale regione.

È successo il 18 dicembre pomeriggio….. Vergognoso.

