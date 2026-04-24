Un’esperienza formativa di grande valore quella vissuta nei giorni scorsi da un gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari-Rizzo Pantano’ di Giarre e Riposto, indirizzo Liceo classico, che hanno visitato la storica sede della casa editrice Sellerio a Palermo.





L’incontro, che ha coinvolto venticinque alunni, ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto extracurricolare di orientamento dedicato al mondo dell’editoria e della scrittura, svolto nei mesi di febbraio e marzo con l’obiettivo di approfondire le dinamiche e le professionalità legate al settore editoriale. Fin dal loro ingresso nella sede, gli studenti hanno percepito un’atmosfera unica, lontana dall’idea tradizionale di un ufficio: un luogo accogliente, ricco di storia e cultura, dove libri, stampe d’epoca e arredi evocativi raccontano un percorso editoriale che affonda le radici nella passione e nella visione dei fondatori, Enzo ed Elvira Sellerio.





Particolarmente significativa è stata la lunga conversazione con l’editore Antonio Sellerio, che ha dialogato con gli studenti in modo diretto e coinvolgente, ripercorrendo la storia della casa editrice e illustrando i principi che ne guidano da sempre l’attività. Un racconto fatto di passione per i libri, attenzione alla qualità e rispetto per il lettore, in cui il valore culturale dell’opera editoriale si affianca, senza esserne subordinato, alle esigenze di mercato.





Durante l’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle relazioni umane e culturali nella crescita della casa editrice, dai legami con figure come Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri fino alla scoperta di nuovi autori, in un percorso editoriale caratterizzato da autenticità e coerenza. Spazio anche agli aspetti più tecnici del lavoro editoriale: dalle strategie di comunicazione alle fasi di selezione, revisione e pubblicazione di un testo, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e di una solida preparazione culturale.





L’esperienza ha offerto agli studenti un’importante occasione di crescita e orientamento, consentendo loro di confrontarsi direttamente con professionisti del settore e di riflettere sulle proprie aspirazioni future. Un momento significativo che ha reso concreto il legame tra formazione scolastica e mondo del lavoro, stimolando curiosità, consapevolezza e nuove prospettive.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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