Cinquant’anni fa, nel luglio 1974, trentuno studenti della 5ª A del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica affrontavano con emozione e speranza gli esami di Stato, conseguendo l’agognato diploma di maturità. Nei giorni scorsi, a mezzo secolo di distanza, ventitré di quei compagni di classe si sono ritrovati per celebrare l’importante anniversario con una serata indimenticabile al “Pietre Nere Beach” di Pozzallo.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di ex alunni e insegnanti, uniti dal desiderio di rivivere i momenti che hanno segnato il loro percorso scolastico e personale. L’incontro è stato l’occasione per riabbracciarsi, raccontarsi come sono trascorsi questi anni, condividere aneddoti, raccontare le esperienze di vita, e riflettere su quanto sia cambiato il mondo da allora. Un’atmosfera carica di emozioni, tra risate e un pizzico di nostalgia, ha caratterizzato la serata, che si è conclusa con la promessa di non attendere altri cinquant’anni per rivedersi.



Erano presenti Ausilia Armenia, Carmela Armenia, Gianni Baglieri, Emanuele Barone, Salvatore Calabrese, Pinuccia Cappuzzello, Antonio Cassarino, Orazio Cicciarella, Lina Giudice, Peppe Guccione, Marina Lorefice, Giuseppe Meli, Gina Migliore, Giorgio Minardo, Roberto Modica, Orazio Palazzolo, Rina Paolino, Massimo Scucces, Valeria Spadola, Franca Stornello, Donatella Susino, Uccio Venticinque e Concetta Vindigni. A rendere l’incontro ancora più speciale, la presenza delle professoresse Anna Giuliano (Lettere) e Concetta Rinzivillo (Inglese), che hanno accolto l’invito con affetto e nostalgia, ricordando gli anni passati insieme a quei giovani pieni di speranze e sogni. Nel frattempo sono diventati genitori, nonni e sono tornati con la memoria al periodo scolastico, quando il futuro era ancora da disegnare e definire.



Durante la cena, non sono mancate le sorprese, come la torta commemorativa, la lettura dell’appello da parte delle insegnanti e un mini-torneo di calciobalilla, come ai vecchi tempi. Dopo la serata, Ausilia Armenia ha realizzato un video per sfogliare insieme l’album dei ricordi e immortalare le immagini della reunion.

