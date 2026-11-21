“Se a Catania sommando Imu, Tari, addizionali Irpef comunale e regionale, bolletta idrica e servizio di asilo nido con mensa, gli oneri locali pesano paradossalmente di più su chi ha meno. E sono evidentemente iniqui anche perché altrove in Sicilia, per non andare al resto d’Italia, incidono in modo inferiore. Se hai famiglia monoreddito formata da tre componenti e un Isee di 15 mila euro, la stangata è assicurata. C’è qualcosa che non va. C’è molto per cui protestare, come abbiamo fatto in passato e maggiormente faremo adesso in piena adesione alla campagna di giustizia fiscale lanciata da Pierpaolo Bombardieri ed Emanuele Ronzoni. Il potere d’acquisto delle persone si difende concretamente anche così!”

Così Enza Meli, segretaria generale della Uil etnea, commenta i risultati dello Studio sulla fiscalità locale in Italia che è stato elaborato dal Dipartimento nazionale Politiche economiche, guidato dal segretario confederale Santo Biondo. Stando al Rapporto, se la famiglia ha 3 componenti, Isee di 15 mila euro e seconda casa, Imu+Tari+acqua+addizionali Irpef+Nido con mensa costano ai catanesi 4.824 euro con un impatto del 24.1 per cento sul reddito. Solo per fare un esempio, questo 24.1 diventa 13.6 a Ragusa, 14.1 a Trapani, 15.5 a Enna e 20.5 a Palermo.

Sempre facendo riferimento a un nucleo monoreddito padre-madre-figlio con Isee a 15 mila euro, ma una sola casa e quindi zero Imu, il “prelievo” nel nostro capoluogo ammonta a 3.802 euro. L’incidenza è del 19 per cento, quasi il doppio rispetto a Ragusa (10.5). Le tabelle diffuse dalla Uil nazionale prendono anche a riferimento le famiglie con Isee a 30 mila euro. Su quelle catanesi con una casa la fiscalità territoriale grava 4.738 euro, l’11.8 per cento del reddito, mentre raggiunge i 5.760 euro (14,4 per cento) se si è proprietari di seconda casa.

“L’alta tariffazione in molti casi corrisponde a bassa efficienza dei servizi – scrive, fra l’altro, il segretario nazionale Santo Biondo presentando lo Studio – Le difficoltà finanziarie degli enti non possono tradursi automaticamente in nuovi sacrifici per i cittadini che, oltre al danno dato dai servizi inefficienti, pagano tributi territoriali esosi”. Quindi, aggiunge: “Le rivendicazioni salariali devono andare di pari passo con la garanzia di un fisco equo e sostenibile. Servono criteri nazionali di progressività delle addizionali, esenzioni efficaci per i redditi bassi e tariffe commisurate alle condizioni economiche delle famiglie, per proteggere le fasce sociali più fragili”.

“Lo Stato – conclude Biondo – deve assicurare risorse adeguate e una perequazione fondata sui fabbisogni e sulle diverse capacità fiscali, affinché la residenza non determini minori diritti. Regioni e Comuni, invece, devono aprirsi alla contrattazione sociale con le organizzazioni sindacali, rendendola una sede stabile di confronto sulle scelte fiscali, tariffarie e di bilancio. Il valore delle scelte delle amministrazioni si misura sulle risorse che rimangono concretamente nelle tasche delle persone e sulla qualità dei servizi che ricevono”.

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