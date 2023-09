“Esprimo viva soddisfazione per le giornate di studio del Gruppo Identità e democrazia che si terranno nella nostra terra da domani 26 a giovedì 27 settembre.

Siamo ben felici di ospitarle, dopo quelle di Madrid, e di poter così contribuire con queste giornate di lavoro e di incontri istituzionali con le autorità locali a sensibilizzare ancora di più i colleghi deputati e l’opinione pubblica nazionale e internazionale rispetto alle tematiche che saranno trattate, con un focus particolare sulla situazione di Lampedusa, che vive tutti i giorni l’emergenza della immigrazione e un altro sullo stato dei trasporti e del turismo.

Il gruppo Id stava preparando da tempo questo appuntamento, l’acuirsi della crisi migratoria conferma oggi più che mai la necessità di un intervento a livello europeo, concreto e non solo a parole, e anche i colleghi provenienti dall’estero potranno toccare con mano la realtà che stanno vivendo Lampedusa e la nostra regione. Particolarmente interessante sarà giovedì visitare il porto di Palermo, recentemente ristrutturato con i fondi dell’Unione Europea, per un focus sul tema dei trasporti, fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori e di tutta l’Italia. La decisione di organizzare gli Study Days da parte di Identità e Democrazia proprio in Sicilia testimonia ancora una volta la centralità della nostra regione in Italia e in Europa e l’attenzione da parte del nostro partito e della nostra famiglia politica Ue.

Una tappa fondamentale che servirà, insieme all’ottimo lavoro portato avanti quotidianamente dal vicepremier e ministro dei Trasporti, nonchè leader della Lega Matteo Salvini, a continuare il cammino di rilancio e ammodernamento della nostra isola e dell’Italia intera”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.