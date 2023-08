Palermo, 21 ago. – “La città di Palermo è stata travolta da un atto di violenza brutale che non può essere considerato come un mero fatto isolato. Questo episodio è la conseguenza di una degenerazione culturale più profonda, in cui l’essere umano viene trasformato in un oggetto, il dramma diventa spettacolo e strumento per far crescere i like nei propri profili social e la violenza sembra proliferare senza alcun freno e pietà umana”. Così in una nota Luigi Lombardo, Segretario Regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, SIAP – Sicilia.

“Apprezziamo il lavoro dei colleghi che hanno svolto le indagini con una rapidità fulminea, tanto da riuscire a identificare nel giro di poche ore i responsabili, dimostrando una professionalità encomiabile. Confidiamo nell’Autorità Giudiziaria, affinché si proceda nei loro confronti con risolutezza; è essenziale lanciare un messaggio forte contro atti abominevoli come questi”. prosegue il Segretario. “Tuttavia, è fondamentale comprendere che il problema va al di là dell’applicazione della legge in questa specifica vicenda. Come più volte richiesto dalla Segreteria provinciale SIAP – Palermo, occorre urgentemente procedere al rinforzo degli organici delle forze di Polizia – cronicamente sottodimensionati – per garantire adeguata presenza sul territorio e per restituire ai cittadini un immediato senso di sicurezza. È però necessario agire su un doppio binario; ciò che è successo è un problema soprattutto culturale che richiede una riflessione approfondita sulla società che stiamo costruendo. Bisogna adoperarsi immediatamente per correggere le derive che stanno colpendo la nostra comunità e i suoi valori, partendo dai più giovani e dalle scuole, per agevolare la costruzione di in un futuro per le prossime generazioni basato sul senso di umanità e sul rispetto reciproco.” conclude Lombardo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.