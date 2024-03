Continui applausi per il concerto di musica classica “Mozart e il Pianoforte” con l’esibizione al pianoforte a quattro mani con i giovani monrealesi Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi accompagnati dalla Massimo Youth Orchestra diretta dal M° Michele De Luca all’interno del Cine Teatro Imperia di Monreale.

Il programma, ricco e raffinato, ha previsto l’esecuzione della sonata in re maggiore per due pianoforti, K. 448 e il concerto per due pianoforti e orchestra n. 10 in mi bemolle maggiore, K. 365, tratti dal repertorio di Mozart.

I due giovani musicisti, Silvia Vaglica e Giuseppe Grippi, hanno così aperto il concerto partendo proprio dalla sonata a due pianoforti per poi proseguire con il concerto per due pianoforti e orchestra, entrambi brani dal carattere brioso e teatrale tipicamente mozartiano. L’orchestra giovanile del teatro massimo, diretta da Michele De Luca, ha, infine, concluso il concerto, eseguendo un divertimento in re maggiore sempre di Mozart per archi.

Il concerto ha messo in evidenza i virtuosismi di un’interpretazione raffinata e originale, che ha fatto risuonare il teatro monrealese della splendida musica dei due brillanti pianisti già protagonisti di grandi concerti, che hanno voluto contribuire con la loro prestigiosa musica alla storica riapertura del teatro monrealese. Numeroso il pubblico presente che ha continuamente applaudito apprezzando l’esibizione ed il repertorio. la partecipazione del pubblico.

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale

