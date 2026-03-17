Nella serata di domenica 15 marzo, il prestigioso Teatro Trifiletti ha accolto un pubblico e caloroso nonostante le intemperie del maltempo.

La commedia “Bella Vita”, scritta, diretta e interpretata dallo scrittore e sceneggiatore messinese Salvatore Curtò, ha conquistato la platea con una storia capace di unire leggerezza narrativa, profondità emotiva e un forte messaggio civile. Un’opera che ha trovato la sua sintesi perfetta nelle parole pronunciate dal Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina, Mons. Cesare Di Pietro, presente in sala:

«Che bella storia che hai scritto, Curtò», ha affermato, riconoscendo il valore umano e spirituale del racconto.





Una storia di amicizia, riscatto e dono

Sul palco, la vicenda di Gianni Bella e Salvatore “Totò” Vita ha preso forma grazie alle straordinarie interpretazioni di Nino Catanese e dello stesso Salvo Curtò. I due attori hanno guidato il pubblico in un viaggio emotivo di quasi novanta minuti, alternando comicità, riflessione e momenti di intensa commozione.

Il cuore della storia è l’amicizia tra Gianni e Totò: un legame che nasce in modo inaspettato e che arricchisce entrambi. Totò, conosciuto nel suo passato come “Totò U Malavita”, trova in Gianni un esempio di bontà e rettitudine capace di trasformarlo profondamente. Da uomo segnato da scelte difficili, Totò arriva persino a pregare per l’amico in chiesa e, nel momento più drammatico, decide di donargli il proprio midollo osseo per salvarlo.

Gianni, dal canto suo, scopre in Totò un amico vero, raro da incontrare nel mondo di oggi: un compagno leale, capace di gesti che parlano più forte di mille parole.





Accanto ai protagonisti, hanno brillato le interpretazioni di un cast affiatato e di grande qualità.

Davide Beccore, nel ruolo di Don Pier, il parroco veneto amante del prosecco, ha saputo unire ironia e profondità, regalando al pubblico un personaggio credibile, umano e ricco di sfumature. La sua esperienza, arricchita anche da importanti partecipazioni cinematografiche, ha conferito al ruolo una maturità scenica evidente e molto apprezzata.

Di grande impatto anche la performance di Orazio Arena, che ha interpretato il primario: una figura di straordinaria umanità, simbolo di quella medicina che cura non solo il corpo ma anche l’anima. La sua presenza scenica ha restituito al pubblico un personaggio capace di rappresentare la bontà, la dedizione e il senso profondo del prendersi cura degli altri.





A completare il quadro emotivo della storia, l’intensa interpretazione di Carla Andaloro nel ruolo di Giulia, compagna di Gianni sin dai tempi della scuola. La sua figura è stata il simbolo dell’amore vero, quello che non abbandona, che sostiene, che resta saldo anche nei momenti più difficili.

Nel suo intervento conclusivo, Mons. Cesare Di Pietro ha richiamato il valore più alto del messaggio portato in scena:

«Il dono più grande è donarsi: a se stessi, agli altri, sull’esempio di Nostro Signore».

Parole che hanno risuonato profondamente in un teatro colmo di emozione, sottolineando la forza educativa e spirituale di uno spettacolo che parla al cuore prima ancora che alla mente.

La serata si è conclusa tra applausi convinti e un diffuso sentimento di gratitudine verso chi, attraverso il linguaggio universale del teatro, è riuscito a trasformare una storia in un invito concreto alla solidarietà, alla gentilezza e alla riscoperta dei valori che tengono unita una comunità.

Luogo: Teatro Trifiletti

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