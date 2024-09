Arte, musica, moda, bellezza, storia: con questi termini possiamo descrivere ciò che è successo sabato sera presso Palazzo Cocuzza a Monterosso Almo, uno dei borghi più belli d’Italia, in occasione dell’inaugurazione della 2ª Collettiva internazionale “I colori degli artisti per la pace nel mondo” organizzato dall’associazione La Via dell’Arte, guidata dal Cav. Uff. Roberto Guccione, in sinergia con la Proloco, guidata da Giovanni Morale, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco e dell’Assemblea Regionale Siciliana, per il tramite del deputato Questore Nello Di Pasquale.

Per l’occasione era presente una nutrita delegazione di ben 10 artisti provenienti dalla Georgia, guidati da Nina Darchia, coordinatrice dell’associazione “La Via dell’Arte” su quel territorio ed Irina Dzamashvili, vice coordinatrice.

Il musicista Marco Guccione ha stregato il pubblico con la sua performance sui Pooh .

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Salvatore Pagano, il direttore artistico ed organizzatore Roberto Guccione, il presidente della Pro Loco Giovanni Morale, la coordinatrice degli artisti dell’associazione La Via dell’Arte in Georgia, Nina Darchia e Valerio Martorana, della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco.

“Monterosso Almo è uno dei borghi più belli d’Italia e con tutte queste iniziative stiamo cercando di rendere appetibile il territorio perché siamo città che accoglie e che offre– sottolinea il sindaco Salvatore Pagano – diverse opportunità artistiche e culturali ai nostri visitatori. E poi, attraverso l’arte, riusciamo a raggiungere Dio, con la ragione e la bellezza. Possiamo concludere affermando che Monterosso Almo è la giusta location per i grandi eventi poiché siamo costruttori di ponti, ecco perché investiamo nella cultura e nella storia”.

“L’arte è unione, è pace, è vita- gli fa eco il direttore artistico ed organizzatore dell’evento, Roberto Guccione- è speranza per un mondo migliore. Solo attraverso la pace possiamo esprimere il meglio dell’umanità”.

“Pennellate di bellezza – ribadisce Valerio Martorana, che ha condotto la serata – con gusto ed eleganza: questo è quello che abbiamo offerto a Palazzo Cocuzza”.

“Con il maestro Guccione riusciamo sempre ad offrire dei format di qualità che conquistano il pubblico – sottolinea Giovanni Morale, Presidente della Pro Loco – noi continuiamo a promuovere il territorio, è la nostra mission”:

La sfilata dei costumi d’epoca della donna nell’800 è stata curata da Margherita Stracquadanio, collaboratrice della costumista Mariella D’Angelo, e gli abiti sono stati indossati da Lorenza Assenza e da Vita Rosso; due modelle georgiane hanno sfilato, invece, con gli abiti e le borse realizzate dalla fashion stylist Liliana Noto e dipinte dal Mastro Guccione: “l’arte indossata – afferma Liliana Noto- regala forte emozioni e crea armonia”.

La mostra rimarrà aperta fino all’8 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 18 alle ore 20 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 20.

Nel corso della serata sono stati consegnati i seguenti attestati agli ospiti ed agli artisti.

Premio delle Arti Internazionali – conferito a: Phridon Bolkvadze (Ijareteli), Iunona Goshadze, Mate Nikabadze, Florinda Giannone, Giovanna Roccuzzo, Endzela Bolkvadze e Milena Emma Caracciolo.

Premio internazionale Artista dell’Anno – conferito a: Ana Sirabidze, Lucilla Luciani, Mzia Chivadze, Mate Nikabadze, Tiziana Ragusa, Monica Interlandi, Mary Anne Zammit e Giovanni Pititto.

Premio Internazionale della Critica – conferito a: Eleonora Ragonesi, Paola Grillo, Rosanna Reategui, Pina Modica, Salvatore Trapani, Mzia Chivadze, Mate Nikabadz e Nino Veshaguri.

Premio internazionale della Giuria – conferito a: Giuseppe Murdaca, Franco Carletti, Temuiraz Kharabadze, Maia Ramazashvili, Manana Chkhatarashvili, Irma Gaidne, Eteri Kavtaradze, Nina Darchia, Adriana Stella e Zaza Aspanidze.

Premio Internazionale per la Carriera Artistica – conferito a: Carmelo Battaglia, Mario Vittoria, Titti Rapisarda, Loredana Aimi, Tamar Aladashvili, Maria Scollo, Paolo Cultrera, Zaza Doborjginidze e Giusi Vittoria.

Emeritato Artistico Internazionale – conferito a: Giorgio Moncada, Silvana Cicero, Guliko Tsulukidze, Nino Dzamashvili, Dino Puglisi, Margherita Caccamo, Shorena Gogiashvili, Carmelisa Paravizzini, Giuseppe Spadola, Katalin N. Sebestyén, Mariami Karmazanashvili e Tika Abzianidze.

Oscar Internazionale dell’arte – conferito a: Tamar Sukhitashvili, Dobus Dorka, Andrea Harangi, Nadia Gaggioli, Nato Chachava, Nino Asashvili, Manana Nikolaishvili, Tamar Sukhitashvili, Verena Papin, Nana Khetsuriani, Irine Dzamashvili, Mariam Khundadze, Pippo Depetro, Dobus Gyorgy, Ramazi Kazishvili, Irma Gaikharashvili e Tina Jgenti.

Luogo: MONTEROSSO ALMO, RAGUSA, SICILIA

