L’Opera Concert proposta dalla Cardinali Production fa di nuovo breccia sul pubblico di Taormina. Dopo il successo di sabato 11 gennaio con La Traviata di Verdi, lo scorso sabato 25 gennaio anche la versione concerto di Cavalleria Rusticana di Mascagni ha ottenuto il favore degli spettatori del Palazzo dei Congressi di Taormina.

“La formula concerto e semiscenica dell’Opera- spiega Nuccio Anselmo, Direttore artistico della Cardinali Production- ci ha permesso di avvicinare alla bellezza di questo genere anche il pubblico meno incline o avvezzo. Ricordiamo il grande valore che ha la nostra più grande tradizione musicale, che dal dicembre 2023 è anche stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale UNESCO. Diffonderla ad un pubblico sempre più ampio e variegato, magari avvicinandolo dapprima con queste versioni ridotte, è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati”.





A valorizzare ancora il viaggio musicale nell’Opera di Mascagni, lo scorso sabato sera, un cast di altissimo livello. Il tenore Alberto Profeta, noto in tutto il mondo, ha interpretato con grande intensità Turiddu, riuscendo a trasmettere le ardenti emozioni del protagonista dell’Opera, mentre il soprano Sonia Maria Fortunato, con una voce potente e toccante allo stesso tempo, ha vestito i panni di Santuzza, rendendo perfettamente il dramma del suo amore non corrisposto.



La figura di Alfio è stata incarnata, con forza e determinazione, dal baritono Francesco Vultaggio, mentre Antonella Di Giacinto ha dato vita a Mamma Lucia, offrendo una performance intensa e commovente. Ad interpretare il personaggio di Lola, con grazia e carisma, e rendendo tangibile la complessità del suo ruolo, il soprano Manuela Cucuccio.



Infine, al pianoforte, il Maestro Giulia Russo, un accompagnamento impeccabile per i cantanti, in grado di guidarli attraverso le varie sezioni dell’opera, e di valorizzare al contempo le sonorità ricche e profonde dell’Opera.

È questo l’ennesimo evento organizzato dalla Cardinali Production, con il patrocinio del Comune di Taormina, per la programmazione culturale invernale, che riscuote successo ed adesione sia da parte dei residenti che dei turisti.

“Il nostro scopo era quello di offrire una programmazione variegata e di alta qualità- conclude Anselmo- che portasse nuovi visitatori in città anche in un periodo di bassa stagione. Dalla partecipazione riscontrata sembra ci stiamo riuscendo”.





Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 31 gennaio con il nuovo show di Emanuela Aureli, nota comica a livello nazionale, “Mamma ho perso l’Aureli”; mentre il 22 febbraio 2025 andrà in scena il comico Uccio De Santis in “Non so che fare prima”.

Tutti gli eventi hanno inizio alle ore 20.45 presso il Palazzo dei Congressi di Taormina.





Info e biglietti: +39 3395299932



Cabaret, Emanuela Aureli in “Mamma, ho perso l’Aureli”, 31 gennaio 2025: https://www.vivaticket.com/it/ticket/emanuela-aureli-mamma-ho-perso-l-aureli/250777



Cabaret, Uccio De Santis in “Non so che fare prima”, 22 febbraio 2025: https://www.vivaticket.com/it/ticket/uccio-de-santis-non-so-che-fare-prima/258316



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.