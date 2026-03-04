Si è conclusa con grande partecipazione la presentazione di “Mediterranea Preziosa”, la nuova collezione di borse firmata Gianluca Lo Paro, andata in scena durante la Milano Fashion Week presso la Galleria d’arte Robertaebasta. Momento centrale della serata è stata l’asta del pezzo numero uno della collezione, battuto per 5.000 euro. Parte del ricavato è stata devoluta alla Fondazione IEO-Monzino ETS di Milano, a sostegno della ricerca oncologica e cardiovascolare, confermando la volontà del brand di unire estetica, responsabilità e valore sociale. La collezione, composta da cinque pezzi unici, nasce da un’idea maturata un anno fa durante un evento ad Arezzo, dove Lo Paro ha immaginato per la prima volta la creazione di un “telaio prezioso”: una struttura esclusiva capace di rappresentare pienamente la sua identità creativa e l’evoluzione del brand.





«Tutto è partito dai ricordi di quando ero bambino – racconta il designer – quando raccoglievo le conchiglie sulla spiaggia e le ascoltavo guardando il mare del Mediterraneo». Proprio il Mediterraneo diventa il filo conduttore dell’intera collezione: un omaggio alla cultura condivisa di questo bacino, culla del bello e del mondo classico. Il telaio, cuore strutturale delle borse, è stato realizzato da un artigiano orafo di Arezzo partendo da un disegno originale dello stilista, trasformato prima in plastico e poi in forma definitiva. Realizzato in bronzo – scelto per la sua matericità e consistenza – è arricchito da dettagli dorati che richiamano i riflessi della luce sul mare. L’oro, elemento simbolico, rappresenta “il divino che racconta l’umano”. Il telaio racchiude elementi iconici del Mediterraneo: coralli, conchiglie e dettagli ispirati all’arte barocca siciliana. Ricorre in tutta la collezione il motivo dei due putti con il cuore in mano, ispirati alle opere dello scultore seicentesco Giacomo Serpotta e reinterpretati come simbolo identitario del brand: «Il cuore perché tutto ciò che creo parte da lì». Le borse possono essere considerate veri e propri gioielli da indossare.





Ogni creazione è il risultato di un lavoro artigianale corale: dalla fusione del bronzo alla lucidatura e all’assemblaggio, fino alla selezione di tessuti pregiati. Per questa collezione Lo Paro ha scelto broccati e jacquard intrecciati con fili d’oro della storica Tessitura Luigi Bevilacqua di Venezia, esaltando ulteriormente il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Il modello simbolo della collezione è proprio quello battuto all’asta, denominato “Canto delle Sirene”, caratterizzato da figure ricamate che evocano il mito e il richiamo del mare. Le borse sono pensate per donne di età e fisicità diverse, come dimostrato anche dalla scelta delle modelle in passerella. «La bellezza può essere espressa in modi differenti. Le mie borse sono per una donna che sa osare, che desidera un pezzo unico, qualcosa di diverso dalle produzioni in serie».





Creazioni capaci di trasformare anche l’abito più semplice, diventando protagoniste assolute del look. Con questo debutto, Gianluca Lo Paro segna un passaggio decisivo nel proprio percorso creativo: «Se prima utilizzavo telai reperibili sul mercato, oggi ho creato il mio. Voglio che la mia opera e le mie creazioni vengano conosciute per ciò che sono. Il racconto è fondamentale: bisogna dare anima al prodotto e riscoprire il valore dell’artigianato e dei pezzi unici». “Mediterranea Preziosa” si afferma così non solo come collezione di borse, ma come manifesto di un lusso identitario, culturale e consapevole.

Luogo: MILANO, MILANO, LOMBARDIA

