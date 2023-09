GIORNATA IN RIVA AL MARE TRA TORNEI DI CARTE, BALLI DI GRUPPO E KARAOKE



PALERMO 17 SETTEMBRE 2023 – Una giornata in riva al mare trascorsa tra tornei di carte, esercizi di acquagym, balli di gruppo e karaoke. Una giornata diversa per 150 utenti della Salute Mentale di città e provincia coinvolti in “Summer 2023”, iniziativa promossa dalla CTA (Comunità Terapeutica Assistita) Zizzo ed alla quale hanno aderito altre 9 strutture nell’ambito del progetto “Circolarmente”.

Nel lido Summer Paradise di San Nicola L’Arena si sono ritrovati in tanti, tantissimi, arrivati anche con un pullman da Palermo. Accompagnati da 30 operatori, gli utenti sono stati coinvolti in una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento, ma soprattutto della riabilitazione e della inclusione.

“Il gruppo – hanno sottolineato gli organizzatori – si pone l’obiettivo di rappresentare un modello di riabilitazione pensato per organizzare attività che sviluppino il lavoro di rete rendendo strutturali interventi che promuovano stili di vita sani per gli utenti con disturbo psichico”.

Presenti al “Summer 2023” operatori ed utenti delle CTA 3 e 5 ed il Centro Diurno 5 e 6 dell’Asp di Palermo e le CTA accreditate convenzionate Zizzo, Cristo Pantocratore, Maria Sanfilippo, Villa Gloria, Villa Tasca, Gea, Fauni e Stella Maris.

Alla fine, le premiazioni dei tornei con piccoli regali per tutti coloro hanno trascorso una giornata fuori dalla quotidianità. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.