A “Summer 2024”, la rassegna estiva promossa ed organizzata dallo Stand Florio a Palermo, venerdì 30 agosto alle 22,00 si riflette ridendo sulle contraddizioni degli stereotipi maschio/femmina con lo spettacolo comico “In Sicilia comanda la Donna”, dell’ attore siciliano Stefano Piazza. Tra i maggiori esponenti di spicco del panorama comico e dissacrante degli ultimi anni, Stefano Piazza fa una grande attività sul web realizzando video umoristici, a volte satirici, che con grande semplicità e simpatia riescono a parlare di temi sociali e di costume.

Nello spettacolo ” In Sicilia comanda la Donna”, il leitmotiv che accompagna lo spettatore è “chi comanda in Sicilia l’uomo o la donna?” : davvero abbiamo ancora l’immagine dell’uomo siciliano tutto d’un pezzo, geloso e capace di imporsi nel rapporto di coppia? La verità è che la donna ha armi a disposizione che la vedono prevalere nella vita quotidiana lasciando all’uomo l’illusione che possa essere lui a gestire ma in realtà ribalta la vecchia concezione del “sesso forte”. Piazza quindi ne fa un racconto divertente che dimostra come anche semanticamente tutto ciò che è maschio in siciliano diventa femmina. Così il tonno diventa tunnina, il ficodindia è la “ficudigna”, il carciofo è a cacocciola ma soprattutto il cucchiaio di legno da noi è a cucchiara di lignu. Con il cucchiaio di legno in Italia si cucina, in Sicilia con la cucchiara si cafudda. E chi ce l’ha sempre in mano? La mamma, la donna. Divertimento assicurato per tutti.

Allo Stand Florio, oasi di relax, benessere e gusto sulla costa sud di Palermo, è possibile cenare nello splendido giardino dedicato Donna Franca Florio, accarezzati dalla brezza marina. Le delizie dello chef Gaetano La Mantia sanno rendere speciale la serata. In occasione di venerdì 30 agosto, è possibile prenotare un tavolo per la cena (dalle 20,00 fino alle 21,30) e poi godersi lo spettacolo. Inizio alle h. 22,00.

Luogo: Stand Florio , Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 30/08/2024

Data Fine: 30/08/2024

Ora: 22:00

Artista: Stefano Piazza

Prezzo: 15.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.