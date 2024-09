Allo Stand Florio per ” Summer 2024, nello splendido giardino dedicato a Donna Franca Florio, sulla costa sud di Palermo, appuntamento sabato 14 settembre con i piatti della cucina firmata dallo chef Gaetano La Mantia e la musica di Dorian. Dalle 20,00 alle 22,00 la cena con l’antipasto di polpette di pane e tuma, i fritti di fiori di zucca con ricotta e acciuga, crocchette di latte e verdure pastellate e la bruschetta brunoise di verdure e menta. Il primo con busiate, crema di melenzane, pomodorino e scaglie di pecorino ed il drink alcolico, completano la proposta gastronomica. Dalle 22,00 gli Es-senza, capitanati dalla splendida voce di Giorgio Emanuel Momo Imparato, rappresentano il miglior tributo ai Negramaro in Sicilia da più di 10 anni. In scaletta, i più grandi successi della band Salentina da Estate alla hit Sanremese. Divertimento assicurato con le selezioni musicali delle hit del momento e dei fantastici anni ’90 del dj Luca Esposito

Informazioni:

Dalle 20:00 alle 22:00 cena

Antipasti, primo espresso e drink (30€)

Dalle 22:00 ingresso live e dj set (ingresso in lista nominativa)

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/09/2024

Data Fine: 14/09/2024

Ora: 20:00

Artista: Stand Florio

Prezzo: 30.00

