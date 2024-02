Palermo 5 febbraio 2024 – “Esprimiamo viva preoccupazione per le notizie che trapelano su un possibile rimpasto in giunta comunale, in un momento così particolare di crisi socioeconomica e di difficoltà anche per il bilancio comunale. Siamo convinti che la città abbia bisogno di un percorso di certezza e di continuità progettuale, temi che sembrano vacillare continuamente con la giunta Lagalla”.

A dichiararlo è il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwis, che chiede che prosegua il dialogo avviato sui temi della casa. “In particolare riteniamo che vada consolidato il percorso e l’attenzione sui temi del disagio abitativo – prosegue Zaher Darwush – Dagli incontri avuti con il sindaco e con diversi esponenti del governo della città, riteniamo possano trovare sintesi e accoglimento le rivendicazioni poste a più riprese dal sindacato degli inquilini, a partire da un progetto sull’autorecupero degli immobili abbandonati e dall’aggiornamento delle liste per le case popolari e per l’utilizzo dei beni confiscati. Tra le nostre proposte chiediamo anche un censimento dei beni che possono essere destinati ad edilizia residenziale pubblica e il reinvestimento a scopi abitativi delle somme ricavate dalla vendita di immobili Erp. Ci appelliamo al sindaco affinché garantisca tale processo”.





