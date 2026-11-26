Vladimir Putin e Batman, una maternità assume i tratti della disperazione, mentre una bambina continua a giocare su un’altalena sospesa alla canna di un carro armato. Tre immagini differenti che riconducono la guerra rispettivamente al potere, alla sofferenza e all’infanzia, trasformando simboli immediatamente riconoscibili in domande sul presente. “SurPlus: l’immagine oltre l’immagine” inaugura a Palermo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 18:00, negli spazi della chiesa dei Santi Euno e Giuliano, Piazza Sant’Euno, Palermo, lato est di piazza Magione. Una mostra collettiva a cura del critico d’arte Giuseppe Carli, organizzata dalla Galleria d’Arte Il Casino delle Muse con il patrocinio del Comune di Palermo, che pone al centro Alex Caminiti, front man del collettivo d’arte indipendente GAS, attorno al quale si riuniscono artisti provenienti da esperienze, sensibilità e geografie differenti: Antonello Arena, Ginevra Maria Caminiti, Collettivo Noa, Andrea Contaldi, Sabrina Di Felice, M. Lourdes Fitipaldi, Alessandro Follo, Giovanni Frattini, Fratelli Busa’, Gimaka dal Senegal, Alessandra Lanese, Sadif dall’Egitto, Gabriella Vipiana.





“SurPlus” nasce come spazio di relazione fra linguaggi differenti, nel quale memoria dell’arte, cultura contemporanea, territorio e immaginario collettivo entrano in contatto e si sovrappongono, lasciando emergere una visione plurale nella quale le singole identità mantengono la propria autonomia e contribuiscono alla costruzione di un’immagine più ampia e complessa. “L’arte vive inevitabilmente di memoria,- commenta il curatore e critico d’arte Giuseppe Carli – ma la memoria non è mai un territorio immobile perché ogni immagine che attraversa il tempo porta con sé la possibilità di essere riletta, trasformata, contaminata e persino tradita, ed è proprio in questo continuo slittamento di significati che SurPlus trova una delle sue ragioni più interessanti”.

Il surplus è ciò che rimane, ciò che eccede rispetto a una misura prevista, ma nell’arte questa eccedenza può diventare un’aggiunta di senso, una sovrapposizione capace di generare nuove associazioni tra immagini, esperienze e culture differenti. “Dentro questo processo di riscrittura dell’immagine – continua Carli – entra inevitabilmente anche uno dei temi che più profondamente attraversano il presente: la guerra. SurPlus non la affronta attraverso una cronaca illustrata del conflitto, ma attraverso immagini che ne alterano i codici e ne mostrano le contraddizioni”.





In questo processo dialettico “Alex Caminiti – conclude il critico Carli – assume una posizione centrale perché la sua presenza non si limita a quella dell’artista, ma diventa elemento di aggregazione tra sensibilità che non cercano di uniformarsi in un linguaggio comune e che trovano invece nella loro diversità la vera forza del progetto. È questa, a mio avviso, la natura più autentica di SurPlus: ciò che resta dopo la prima lettura, ciò che continua a muoversi quando l’immagine sembrava già conclusa”.

La mostra sarà visitabile fino al 22 dicembre 2026 negli spazi della chiesa dei Santi Euno e Giuliano, Piazza Sant’Euno, Palermo, lato est di piazza Magione dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Per informazioni, approfondimenti www.ilcasinodellemuse.com.

Luogo: Chiesa Santi Euno e Giuliano, Lato Est Piazza Magione, SICILIA

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