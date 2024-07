Il primo avversario dei biancoblu, per la stagione 2024/25 sarà Omifer Palmi domenica 6 ottobre. La trasferta darà il via, per la Cosedil Saturnia Acicastello, all’80° Campionato di Volley Maschile Credem Banca 2023/24 che per la squadra etnea vale per la partecipazione alla serie A2 del volley italiano. La prima partita al PalaCatania è in programma per il 13 ottobre contro Gruppo Consoli Sferc Brescia.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio 2024, si è chiusa la tre giorni del Volley Mercato che ha preso il via lo scorso 16 luglio allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna) con la Presentazione dei Calendari 2024/25, alla quale la Saturnia ha partecipato con la presenza del presidente Luigi Pulvirenti, del direttore generale Enzo Pulvirenti, del direttore sportivo Piero D’Angelo e dell’allenatore Camillo Placì.

Oltre alla prima gara, è stato svelato tutto il time table che vedrà impegnati i biancoblu da ottobre e per i prossimi mesi della Regular Season con la presentazione di tutte le giornate di andata e di quelle di ritorno.

Il calendario prende dunque il via il 6 ottobre e definisce le 26 giornate fino al 16 marzo 2025, fase alla quale succederanno i playoff. Una stagione lunga e difficile, con partite nel weekend e turni infrasettimanali, con match che faranno spostare i biancoblu da un capo all’altro dell’Italia, trasferta più a nord quella che porterà il team fino a Pordenone, una partita si disputerà come da tradizione il 26 dicembre e tutti i match casalinghi si giocheranno il sabato alle 19:00, ad eccezione della sesta giornata del girone di andata e dell’ultima giornata del girone di ritorno.Tutti ingredienti che fanno pensare ad una stagione indimenticabile per i supporter siciliani che in questi giorni hanno già accolto l’invito della società a riempire il PalaCatania acquistando gli abbonamenti.

“Siamo pronti. Quella che abbiamo costruito è una squadra competitiva e pronta ad affrontare i mesi di Regular Season per accedere poi ai playoff con la consapevolezza di arrivare fino in fondo dando il massimo. La prima gara sarà una trasferta e fin da adesso faremo di tutto per arrivare pronti e iniziare al meglio la stagione. – è il commento da Bologna del presidente Pulvirenti, che aggiunge – Il nostro progetto di sport prosegue rafforzato e anche quest’anno lo faremo insieme a tutti gli appassionati siciliani di volley che ci seguono incondizionatamente. L’otto agosto, data di inizio del nostro ritiro, è ormai dietro l’angolo”.

A seguire l’elenco completo delle date e delle giornate (andata e ritorno) che vedranno impegnati i siciliani di Cosedil Acicastello nella Regular Season.

• 1° Giornata 6 ottobre 2024 / 26 dicembre 2024 Omifer Palmi – Cosedil Acicastello

• 2° Giornata 12 ottobre 2024 / 29 dicembre 2024 Cosedil Acicastello – Gruppo Consoli Sferc Brescia

• 3° Giornata 20 ottobre 2024 / 6 gennaio 2025 Banca Macerata – Cosedil Acicastello

• 4° Giornata 26 ottobre 2024/ 12 gennaio 2025 Cosedil Acicastello – Campi Reali Cantù

• 5° Giornata 31 ottobre 2024 / 18 gennaio 2025 Evolution Green Aversa – Cosedil Acicastello

• 6° Giornata 3 novembre 2024 / 26 gennaio 2025 Cosedil Acicastello – Abba Pineto

• 7° Giornata 10 novembre 2024 / 1 febbraio 2025 Acqua S. Bernardo Cuneo – Cosedil Acicastello

• 8° Giornata 16 novembre 2024 / 9 febbraio 2025 Cosedil Acicastello – Conad Reggio Emilia

• 9° Giornata 24 novembre 2024 / 15 febbraio 2025 Emma Villas Siena – Cosedil Acicastello

• 10° Giornata 30 novembre 2024 / 23 febbraio 2025 Cosedil Acicastello – Tinet Prata di Pordenone

• 11° Giornata 8 dicembre 2024 / 1 marzo 2025 Virtus Volley Fano – Cosedil Acicastello

• 12° Giornata 14 dicembre 2024 / 9 marzo 2025 Cosedil Acicastello – Consar Ravenna

• 13° Giornata 22 dicembre 2024 / 16 marzo 2025 Delta Group Porto Viro – Cosedil Acicastello





