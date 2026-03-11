La Società Siracusana di Storia Patria presenterà Domenica 15 marzo alle ore 10.30, presso le Cantine Pupillo di Contrada Targia a Siracusa, il libro “Syrakò” , un monumentale volume di 480 pagine, di cui 100 di illustrazioni a colori, curato da Carmelo Scandurra e Lorenzo Guzzardi, che raccoglie gli atti delle giornate in memoria di Gioacchino Lena e Roberto Mirisola, svoltosi l’11 e il 12 ottobre 2023 presso il Salone Borsellino di Palazzo Vermexio.

I curatori relazioneranno sull’opera e sulla sua genesi; sono previsti anche interventi di Carmela Pupillo e Salvatore Santuccio. Gioacchino Lena e Roberto Mirisola, illustri Soci della Società Siracusana di Storia Patria, formatisi a Siracusa, dopo essersi laureati in Scienze Geologiche, si dedicarono all’insegnamento e alla ricerca. Lena, docente universitario, rivolse la sua attività di ricerca soprattutto alla Sicilia orientale e alla Calabria; Mirisola, docente presso Istituti scolastici superiori, si occupò di paleogeografia, topografia antica e storia ambientale di Siracusa.





Il titolo del libro, Syrakó, è una parola anticamente riferita all’area fluvio-lacustre in cui sorse Siracusa, comune denominatore della ricerca dei due studiosi. Il volume raccoglie, in ventiquattro capitoli, i lavori di relatori di riconosciuto prestigio su Siracusa, il comprensorio ibleo e la Sicilia sud-orientale, apportando dati originali e nuovi risultati sulle tematiche trattate.

Nella pubblicazione, resa possibile grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura alla Società Siracusana di Storia Patria, i curatori Scandurra e Guzzardi hanno inserito molte informazioni finora inedite, relative alla geo-archeologia del territorio, con pubblicazione di nuovi dati su siti, scavi, reperti, documenti.





Particolarmente rilevanti quelle relative al quartiere della Borgata, che portarono alla scoperta di alcuni rami della Catacomba di Santa Lucia; al Parco della Neapoli, con la riscoperta dei “Giornali di scavo” di Paolo Orsi, da sempre ritenuti scomparsi; alla nuova “Cronotassi” dei vescovi di Siracusa nei secoli, con l’indicazione della prima cattedrale della città. Il libro non si rivolge solo agli studiosi ma a chiunque sia curioso e interessato alla storia del territorio, esaminato sotto diverse angolazioni: studi paleogeografici e paesaggi storici; geografia e topografia antica; fonti letterarie e documentarie; siti archeologici e monumentali; archeologia subacquea; viabilità e infrastrutture antiche; archeologia dei paesaggi antichi e moderni. La cittadinanza è invitata ad intervenire.

