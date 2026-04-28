Debutto agonistico per quattro allievi di Taekwondo dell’associazione Le Pantere della Polizia Bike di Trappeto Balestrate. Due medaglie di argento e due qualificazioni perse per pochi punti il risultato finale di quella che è stata la prima uscita ufficiale del team.



Al palazzetto dello sport di Barcellona Pozzo di Gotto domenica i ragazzi hanno preso parte al trofeo regionale “Kim e Liu”, gara di combattimento riservata ai bambini da cintura bianca a cintura rossa dai 6 anni ai 10 anni. All’evento sportivo, organizzato dal comitato regionale Sicilia Fita, diretta dal presidente Piero Cannizzo, hanno partecipato più di 400 bambini provenienti da tutta la Sicilia.





Le quattro “pantere” in gara erano Nathan Zaccone, Federico Santoro, Emanuela Vescovo e Sara Musso. I ragazzi, alla loro prima gara ufficiale, hanno dimostrato grande, tenacia, perseveranza, e spirito combattivo. Zaccone e Musso hanno conquistato la medaglia d’ argento mentre Vescovo e Santoro hanno sfiorato il podio e solo per 2 punti non sono riusciti a conquistare la medaglia. L’associazione spiega che è stata un’esperienza positiva e costruttiva per tutti e la gara sarà il trampolino per futuri e importanti risultati sportivi. Gli atleti sono stati assistiti dal coach Marco Carrara, direttore tecnico dell’Asd Le Pantere Team Carrara di Palermo, e da Rosalinda Sapienza, direttore tecnico dell’Asd Le Pantere della Polizia Bike.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.