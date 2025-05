Dal 18 al 23 giugno la cultura torna protagonista in Sicilia con oltre 200 ospiti provenienti da ben 30 Paesi. Torna a Taormina Taobuk 2025 la quindicesima edizione del Festival letterario internazionale fondato e diretto da Antonella Ferrara, che esplorerà quest’anno il tema dei “Confini”.

Un confine non è mai solo una linea che separa. È anche un punto d’incontro, una soglia, uno spazio per riconoscersi e confrontarsi. Proprio questa idea è al centro di Taobuk 2025, che porterà nella perla dello Ionio più di 200 ospiti internazionali per riflettere – attraverso letteratura, arte, musica, cinema e scienza – sul tema.

Taobuk conferma la sua vocazione di festival che unisce la bellezza dei luoghi al pensiero contemporaneo, con il sostegno della Regione Siciliana, della Fondazione Taormina Arte Sicilia, del Ministero della Cultura, del Parco Archeologico Naxos-Taormina e con BPER come Gold Partner.

Il programma è straordinariamente ricco: incontri, lectio magistralis, mostre, spettacoli e premi che si dipaneranno tra il Teatro Antico, Palazzo Corvaja e le principali piazze della città. Un evento capace di catalizzare turismo e dialogo culturale, in una delle cornici più iconiche del Mediterraneo.

I grandi nomi: da Ai Weiwei a Zadie Smith

Il Taobuk Award 2025 andrà a figure di spicco della scena mondiale: per la letteratura Peter Cameron, Amélie Nothomb, Susanna Tamaro, Zadie Smith e Javier Cercas; per le arti visive Ai Weiwei, che esporrà in anteprima nazionale l’installazione Le Ninfee #1 a Palazzo Corvaja; per il cinema Whoopi Goldberg, Gabriele Salvatores, Monica Guerritore e Pierfrancesco Favino; per la musica il soprano Jessica Pratt e il pianista Ramin Bahrami; per la danza Andrea Sarri e la Compagnia Aterballetto.

I riconoscimenti verranno conferiti nel corso del Taobuk Gala del 21 giugno al Teatro Antico, condotto da Ferrara e Massimiliano Ossini, con l’accompagnamento dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Lo spettacolo sarà trasmesso su Rai 1 il 5 luglio.

Cultura, politica e memoria

Taobuk non è solo spettacolo. Quest’anno sarà anche occasione per celebrare i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina, snodo cruciale per la nascita dell’Unione Europea. Tra il 18 e il 20 giugno si terranno incontri con ministri degli Esteri e rappresentanti istituzionali, in un evento che riafferma il ruolo del Mezzogiorno come luogo fondativo della modernità europea.

Un altro anniversario centrale sarà quello dei 50 anni di “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo, celebrato con una spettacolare messinscena al Teatro Antico, diretta da Davide Livermore e interpretata da Vinicio Capossela, Max Casacci, Caterina Murino e altri.

Tra gli appuntamenti di punta: La finale del Premio Strega Saggistica, con la partecipazione della giornalista Anne Applebaum. Lezioni americane 4.0 per ricordare Calvino, a 40 anni dalla sua scomparsa, con filosofi, scienziati e innovatori come Luciano Floridi, Roberto Battiston, Carlo Ratti. Incontri sul futuro della giustizia e dell’Intelligenza Artificiale con Carlo Nordio, Nicola Gratteri, Paolo Zangrillo, Rosario Aitala.

La XV edizione avrà anche uno sguardo forte sull’arte contemporanea. Oltre alla presenza di Ai Weiwei, sarà assegnato il Premio Wilhelm Von Gloeden all’artista Sergio Fiorentino. Da non perdere anche il tributo per i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, con Claudio Gioè e Felice Laudadio, e la presentazione del giallo siciliano Sto mentendo di Maria Elisa Aloisi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Presenti anche eventi pensati per i giovani con TaobukTeen, focus su editoria indipendente, diritti civili e nuovi linguaggi. E come sempre, Ubik sarà presente con il suo bookshop in Piazza IX Aprile.

Il programma completo è disponibile su taobuk.it.

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/06/2025

Data Fine: 23/06/2025

Artista: Taobuk Festival 2025

Link: https://www.taobuk.it/edizione-2025-confini/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.