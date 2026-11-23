Formazione, tradizioni e imprese insieme per valorizzare l’agroalimentare siciliano e orientare i giovani verso nuove opportunità professionali. È questo il messaggio portato dalle Fondazioni ITS Academy Sicani, Emporium del Golfo e Albatros alla quinta edizione del Taormina Food Expo 2026, promosso da CNA Sicilia e svoltosi dal 12 al 15 novembre al Palazzo dei Congressi.

La partecipazione rientra nel progetto PNRR «OrientaMenti nell’agroalimentare», condiviso da ITS Academy Sicani di Bivona, Emporium del Golfo di Alcamo e Albatros di Messina (CUP G74D25005350006 – Codice progetto M4C1I1.5-2026-1725-P-63920). L’obiettivo è promuovere la conoscenza dell’istruzione tecnologica superiore, accompagnando giovani e famiglie verso scelte formative consapevoli e rafforzando il collegamento tra scuola e mondo produttivo.





Lo stand delle tre Fondazioni ha rappresentato un punto d’incontro tra formazione, cultura e produzioni locali. Tra i protagonisti, il gruppo MMM del Bar 900 della famiglia Mulè Manno di Alcamo, che ha presentato le proprie specialità dolciarie, esempio di come tradizione artigianale, innovazione e competenze professionali possano contribuire alla crescita delle imprese.

Importante anche la collaborazione con il Parco archeologico di Segesta, diretto da Luigi Biondo, che ha valorizzato il legame tra patrimonio storico, paesaggio e cultura alimentare, ampliando le prospettive formative verso l’accoglienza e la promozione del territorio.

Nello spazio espositivo hanno trovato posto anche i prodotti agroalimentari dell’Istituto «Leonardo» di Giarre, diretto dalla dirigente Tiziana D’Anna, e il miele dell’impresa Pipitone. Un’esperienza che ha messo in relazione scuola, formazione superiore e attività produttive, anche grazie al contributo di Giuseppe Orlando, presidente provinciale di CNA Trapani.





A rappresentare gli ITS erano presenti Enzo Giuseppe Munna, presidente della Fondazione ITS Academy Emporium del Golfo, e Vincenza Mione, dirigente dell’ITET «Girolamo Caruso» di Alcamo. Entrambi hanno assistito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra CNA Sicilia e la Gozo Confederation for Agriculture and Fisheries, finalizzato a rafforzare la cooperazione tra le imprese agricole e ittiche siciliane e quelle dell’isola di Gozo.

Alla firma hanno partecipato Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia; Piero Giglione, segretario regionale; Tindaro Germanelli, segretario di CNA Agroalimentare Sicilia; Clint Camilleri, ministro di Gozo; Joe Grech e Joe Debrincat, rispettivamente presidente e segretario della Confederation; Anglu Farrugia, console di Malta in Sicilia, e il consulente Max Ellul.





L’accordo apre nuove prospettive di collaborazione internazionale e richiama l’importanza di formare tecnici capaci di rispondere alle esigenze di imprese sempre più orientate verso i mercati esteri.

Durante le quattro giornate, il Taormina Food Expo ha ospitato incontri tra imprese e buyer ICE/ITA, dimostrazioni culinarie, degustazioni e momenti di approfondimento. Secondo CNA Sicilia, la manifestazione ha registrato migliaia di visitatori, oltre 80 aziende espositrici e più di 50 buyer nazionali e internazionali, provenienti anche da Moldavia, Romania, Malta e Cina.

La presenza delle tre Fondazioni ITS Academy ha confermato il valore della collaborazione tra formazione, imprese e istituzioni, trasformando le eccellenze agroalimentari e culturali della Sicilia in occasioni concrete di orientamento e crescita professionale per le nuove generazioni.

Luogo: TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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