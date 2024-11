Manca davvero poco all’ XI edizione di Taormina Gourmet, che da quest’anno diventa “on Tour”. Si terrà a Palermo da sabato 30 novembre a martedì 3 dicembre, dinanzi all’azzurro mare di Mondello, all’Hotel La Torre. Proprio così, uno dei più importanti eventi del Sud Italia in elogio all’enogastronomia d’eccellenza, lascia la costa ionica e sceglie Palermo per il battesimo del nuovo format itinerante. L’appuntamento è per golosi e winelover. Per gli addetti ai lavori e i ristoratori. Per i giornalisti e per gli influencer. Per i pizzaioli e gli enotecai. Insomma, per tutti quelli che amano le cose buone.

Organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, Taormina Gourmet è nato a Taormina, dove la prima edizione si tenne nell’ottobre del 2013. Oggi, questo grande evento del gusto cambia la propria storia, ampliando i propri orizzonti. Un giorno in più rispetto al consueto per i tanti momenti importanti che caratterizzeranno questa edizione. Una pioggia di masterclass, ben 30, poi cooking show, talk, premiazioni, cene d’autore, press tour e un grande spazio dedicato alla pizza e ai suoi protagonisti sempre più importanti nella scena enogastronomica d’Italia. Ogni due ore una esibizione di pizzaioli corredata da una vera e propria lezione di degustazione e di abbinamenti con un vino o una birra.

Come sempre al centro della scena il banco d’assaggio di grandi vini italiani (e non solo). Un momento saliente, quello dell’incontro tra i produttori da una parte e gli appassionati di vino e i rappresentanti del canale horeca dall’altra. Si terrà presso la Sala Tancredi dell’Hotel La Torre domenica 1 dicembre dalle 15 alle 21 e lunedì 2 dicembre dalle 12 alle 20.

E poi da non perdere: sabato 30 novembre, alle ore 15.00 si terrà la premiazione di Sud Top Wine. Apice della impegnativa maratona che a fine giugno, sotto l’egida di Federico Latteri, giornalista e wine writer di Cronache di Gusto, ha visto un gruppo di giornalisti stranieri assaggiare centinaia e centinaia di vini provenienti da sei regioni del Sud Italia, Isole comprese. Protagonisti bianchi e rossi, spumanti e rosati. Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia divise in 23 categorie tra Doc e tipologie. Per ogni categoria tre i vini premiati.

Luogo: Palermo- Hotel La Torre (Mondello)

