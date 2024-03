Sono trascorsi dieci mesi dall’intronamento di Cateno, dieci mesi densi di spericolate iniziative che hanno toccato un po tutti i campi – Liti un po’ con tutti, ( Palacongressi, spazzamento urbano, Regione Sicilia qualche privato cittadino etc.) liti che hanno un costo certo e profitto dubbio; decine di incarichi fiduciari, che vanno dal campo dei lavori pubblici, alla revisione del catasto, alla sostenibilità sismica per passare al potenziamento dell’ufficio Tributi e Tasse con affidamento diretto a due ditte particolarmente “adatte” alla bisogna, usata come sostituta la partecipata ASM con l’acquisizione degli ausiliari del traffico, la stessa da incarico per cento mila euro ad una società SRL, per studiare la fattibilità di trasformare la speciale in una SPA, ed assumere personale a tempo indeterminato con modalità che contrastano con la Costituzione e molto altro ancora, corre voce, in paese, che alcuni atteggiamenti messi in essere dal Comune, in particolare l’ufficio tasse e tributi, somigli tanto alla famigerata STASI, quella della repubblica democratica Tedesca?



Detto quanto sopra, oggi esaminiamo i punti che avrebbero dovuto qualificare questa nuova amministrazione:

Gestione del Territorio:

Non sono stati presi provvedimenti significativi per la tutela del territorio.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) è scaduto dal 1996 e non ci sono aggiornamenti sul Piano Urbanistico Generale (PUG).

Continua l’erosione del terreno non urbanizzato e la distruzione di luoghi simbolici.

Commercio:

Mancanza di un piano regolatore per il commercio, in particolare per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il regolamento sui suoli pubblici è considerato deludente, soprattutto per quanto riguarda la concessione agli esercizi pubblici.

Decoro Urbano e Turismo:

Il decoro urbano è descritto come una chimera.

La politica sul Teatro Greco-Parco di Naxos e il turismo è vista come carente.

Il turismo sembra promettente grazie al G7 del 2017 e alla serie televisiva “White Lotus”.

Efficienza Amministrativa?:

L’efficienza è stata dimostrata nella gestione dei “numerosi” appalti diretti, senza gara, e incarichi. a professionisti con “appropriate” manifestazioni d’interesse; l’efficienza, così intesa, si è manifestata “grandemente” nelle varie operazioni condotte dalla partecipata ASM, al di la di ogni più ardita previsione!

La rigenerazione urbana è un tema aperto, dove la necessità di interventi infrastrutturali sono stati eliminati con la semplice asfaltatura di strade in zone dove mancano le infrastrutture primarie; reti fognarie e idriche e a volte anche l’illuminazione pubblica!

Molto altro da segnalare nella ordinaria gestione della cosa pubblica, gestione che pare non soddisfare i tanti che hanno votato per il cambiamento, inteso come più partecipazione pubblica, giusto equilibrio, pari condizioni e rispetto dell’ambiente!

Giuseppe Manuli, cittadino e Repubblicano

Luogo: Taormina, piazza IX aprile, sn

