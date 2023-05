“31 anni dopo, ricordiamo con commozione il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, simbolo di legalità e lotta alla mafia. Nessuno potrà mai dimenticare la drammatica immagine di quel cratere sull’autostrada, una violenza inaudita che ha scosso le coscienze e che rinnova ogni anno l’impegno nella lotta contro la mafia, che deve appartenere a tutti non ha colore politico. Come Lega, la portiamo avanti con convinzione a tutti i livelli, in Sicilia, in Italia, in Ue, per mantenere vivo il loro ricordo e il loro esempio nelle nuove generazioni”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, commissario Lega Sicilia per Salvini Premier

