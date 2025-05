All’iconica Targa Florio, terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, impegno casalingo per la scuderia siciliana rappresentata dai portacolori Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) e Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2)

Gli altri alfieri Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris R1T) e Barreca-Mirenda (Peugeot 208 Rally4) in lizza, rispettivamente, nella GR Yaris Rally Cup e nella Coppa ACI Sport di zona

Sulle strade del mito, tra il pubblico di casa, per affrontare l’ennesima fatica stagionale di un’annata agonistica sin qui ricca di soddisfazioni. Sarà una presenza all’insegna della qualità quella della scuderia locale Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) nell’ambito della 109ª Targa Florio, terzo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena nel Palermitano il prossimo fine settimana. Dei quattro equipaggi schierati al via nei colori del sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, farà parte, tanto per cominciare, quello composto da Simone Campedelli e Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally gommata Michelin e curata dalla DreamOne Racing. «Siamo consapevoli che l’avvio di stagione non sia stato dei migliori. Se al Ciocco, nostro malgrado, si è semplicemente verificato un episodio sfortunato, ad Alba, invece, abbiamo ottenuto il nostro peggior risultato degli ultimi due anni, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato, per quanto, tengo a sottolinearlo, non siano mai mancati impegno e professionalità da parte di tutti noi” – ha dichiarato Campedelli alla vigilia – “Detto ciò, guardiamo avanti. Ora ci attende l’iconica Targa Florio. Una gara che ci piace molto e dall’indiscutibile fascino. La scorsa edizione abbiamo concluso sul podio. Quest’anno ci auguriamo di fare altrettanto bene. Vedremo quel che riusciremo a raccogliere”.



Altrettanto carico e motivato l’altro portacolori Fabio Angelucci. Il pilota romano, infatti, reduce da due primati consecutivi centrati nella categoria “Over 55”, punterà al tris per consolidare la leadership provvisoria. Confermando, e non potrebbe essere altrimenti, l’intero pacchetto tecnico-sportivo, ovvero affiancato dall’esperto messinese Massimo “Max” Cambria e al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step-Five Motorsport “calzata” Pirelli. “Sempre più che felice di tornare in terra di Trinacria. In fondo, mi considero siciliano d’adozione. D’altronde, tra tutti gli impegni della serie tricolore, la “Targa” è quella che ho disputato più e più volte» – ha dichiarato Angelucci – «Anche se, a ‘sto giro, mi ritroverò ad affrontare un tratto per me del tutto inedito, ovvero la “Campofelice-Collesano”. Ad ogni modo, sarebbe molto importante confermarsi. Un buon piazzamento ci consentirebbe di guadagnare punti pesanti grazie al coefficiente maggiorato. Uno step non di poco conto per il prosieguo, vedremo”.



Sarà della partita, altresì, l’alfiere Salvatore Lo Cascio che, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché seguita dal Laserprom 015, proseguirà l’impegno nella GR Yaris Rally Cup. Dopo la perentoria affermazione messa a segno in apertura al “Ciocco” e un podio in Piemonte, il giovane driver nisseno, col palermitano Gianfranco Rappa a dettargli le note, si confronterà per la prima volta in carriera con i selettivi tornanti madoniti. Lo schieramento, infine, sarà completato da Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) in lizza nella Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ) e navigato, per l’occasione, da Salvatore Mirenda. Andando al programma, il prestigioso evento isolano scatterà nella mattinata di giovedì 8 maggio con lo shakedown; nel tardo pomeriggio, invece, sarà celebrata la cerimonia di partenza presso la centrale Piazza Verdi di Palermo, col maestoso Teatro Massimo a far da sfondo. L’indomani, si entrerà nel vivo della competizione con la disputa delle prime otto prove speciali seguite, nella giornata di sabato, dalle rimanenti quattro; previsti, in totale, 109,95 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti. La novità riguarderà il centro nevralgico dell’intera manifestazione, ruolo assegnato al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi sito all’interno della cittadella universitaria del capoluogo siciliano che, difatti, ospiterà verifiche, parco assistenza, sala stampa e palco d’arrivo.





Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco (dopo due gare)

1. Andrea Crugnola punti 29; 2. Basso 28; 3. Avbelj 21; 4. Andolfi 18; 5. Signor 12; 6. Ferrarotti 8; 7. Campedelli 6; 8. Daprà 5; 9. Korhola 5; 10. Re, Pollara 2.

Classifica CIAR Sparco – Over 55 (dopo due gare)

1. Fabio Angelucci punti 30; 2. Gobbin 18; 3. Marcucci, Ceccato 12; 5. Simonetti 10; 6. Busca 8; 7. Taccini, Paganelli 6.

Classifica GR Yaris Rally Cup (dopo due gare)

1. Tommaso Paleari punti 53; 2. Andolfi 52; 3. Lo Cascio 51; 4. Dello Russo 31; 5. Solitro 26.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





