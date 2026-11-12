Palermo. Adoc Sicilia, guidata da Raffaele Tango, denuncia l’impatto sociale ed economico dell’aumento del saldo della Tari a Palermo che colpisce duramente famiglie, pensionati e lavoratori già provati dal carovita e dalla difficoltà di far fronte alle spese quotidiane. La tassa sui rifiuti rischia infatti di trasformarsi da contributo per un servizio essenziale in un salasso insostenibile, capace di incidere pesantemente sul bilancio familiare e di ridurre ulteriormente le margini di spesa per beni di prima necessità.

L’Associazione rileva, inoltre, “un divario preoccupante tra l’aumento delle tariffe e la qualità effettiva del servizio. Nonostante l’incremento disposto lo scorso luglio, Palermo continua a mostrare criticità nella raccolta dei rifiuti, nella differenziata e nel decoro urbano con strade troppo spesso invase da rifiuti abbandonati e con tempi di intervento che non rispondono ai bisogni dei cittadini”. In questo contesto, Tango chiede all’Amministrazione misure immediate e concrete: “Va ampliata la platea delle esenzioni e delle riduzioni per le fasce Isee più deboli con criteri chiari, procedure semplici e tempi certi di risposta. Devono essere snellite le modalità di rateizzazione garantendo dilazioni accessibili a pensionati, famiglie numerose, lavoratori a basso reddito e piccole attività. Infine, Adoc Sicilia invita i contribuenti a non subire passivamente gli avvisi di pagamento. Chi riscontra importi ritenuti errati, superfici catastali non corrispondenti alla realtà, tariffe poco chiare o bonus e riduzioni non applicati può rivolgersi alle sedi sindacali e ai Caf per una verifica e per l’eventuale presentazione di istanze o ricorsi. “Nessun cittadino deve pagare senza capire e nessuno deve rinunciare ai propri diritti per mancanza di informazioni o assistenza”, dichiara Adoc Sicilia, che si mette a disposizione dei palermitani attraverso i propri sportelli di tutela.









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