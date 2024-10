Tatticismo sulla pelle dei bambini: vergogna in Consiglio Comunale

Nota del Comitato Esistono i diritti: “A Palermo ci sono Consiglieri Comunali che provano vergogna nell’esprimere a viso aperto la loro opinione sulla semplificazione delle procedure di riconoscimento dei bambini nati da coppie omoaffettive.

In Italia ci sono bambini di serie A e di serie B.

Mentre l’Europa cerca di superare queste discriminazioni con un certificato unico europeo di filiazione, a Palermo non si vuole votare una semplice mozione, proposta dal Comitato esistono i diritti.

Per la terza volta alcuni consiglieri fanno cadere la seduta non presentandosi in Aula, cosicché cada l’oridne del giorno e la mozione sui dirittti dei bambini possa essere affossata nelle sabbie mobili del tempo.

Ma Palermo non era la città dell’accoglienza, già capitale della Cultura? Sta diventando Capitale dell’ignavia e della vergogna?”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.