C’è un lungo e resistente filo musicale e culturale che unisce insieme due terre del sud Europa: la Sicilia e la Spagna.

Un collegamento forte che sarà raccontato in “Te quiero Sicilia” di Alberto Alamia, in scena il 16 novembre alle 21,15 e il 17 novembre alle 18 al teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo, per la rassegna “Amici in teatro” diretta da Giovanna Carrozza.

Contaminazione e libertà creativa caratterizzano lo spettacolo, con grandi momenti d’emozione che si intersecano fra loro grazie alla partecipazione di musicisti di eccezione, e canzoni d’autore.

Sul palco i musicisti e i cantanti Agostino Cirrito al sax, Alberto Alamìa alla voce e alla chitarra, Joachim Szepanski come tenore, Angela Mirabile alle percussioni.

Insieme spazieranno da brani celebri di successo internazionale a interpretazioni di musica popolare made in Sicilia.

Con loro anche l’attrice Giovanna Carrozza, che farà da punto di collegamento tra le varie canzoni con le sue performance teatrali.

L’ingresso costa 12 euro. Il prezzo scende a 8 euro per chi ha più di 65 anni e chi ha meno di 12 anni.

Per prenotare i biglietti telefonare al 3397166425 o al 3389785043.





Luogo: al Convento

