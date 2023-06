Teatro di Verdura di Palermo, sold-out per lo show “Il mio tempo migliore” Raccolti oltre 15 mila euro per sostenere Ail Palermo-Trapani

Welfare, cresce in Sicilia l’indice di invecchiamento della popolazione. Allarme Fnp Cisl Sicilia: “ma le politiche socio-sanitarie sono inadaguate”

In Sicilia l’indice di vecchiaia nel 2022 era del 167,6 per cento, aumentato di oltre il 50 rispetto al 2004 quando era il 104,8 per cento e con una tendenza alla crescita che nel 2030 potrebbe raggiungere il 206 per cento. La popolazione over 65 è il 22,6 per cento, mentre continua a calare il [...