Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 60 Compagnie Teatrali da tutta Italia, torna il Premio Nazionale Città di Leonforte sezione teatro, che da qualche anno si è aggiunta a quella letteraria, ormai giunta alla sua 43esima edizione.

Bandito dal Comune di Leonforte, il Premio nasce con gli obiettivi di valorizzare il lavoro e il talento delle Compagnie indipendenti e contribuire al contempo allo sviluppo culturale e artistico della comunità tutta.



“Un Premio di cui siamo molto orgogliosi, e che è ormai divenuto un fiore all’occhiello di Leonforte e della comunità tutta- dichiarano il Sindaco della Città, Piero Livolsi, e l’Assessora alla Cultura e Istruzione di Leonforte, Sabrina La Ferrara – La cultura teatrale è ben radicata a Leonforte, basti pensare che in questo piccolo paese vantiamo la presenza di ben nove compagnie teatrali”. “Il Premio Leonforte è dunque un appuntamento molto apprezzato e atteso dai cittadini, che ogni anno partecipano numerosi, e che ci dà modo di alimentare flussi turistici, oltre che far conoscere nuove realtà artistiche, che spesso acquisiscono nuovi contatti e colgono nuove opportunità dopo questa esperienza”.



Al Premio possono partecipare tutte le compagnie teatrali operanti sul territorio nazionale in regola con i requisiti richiesti nel bando, entro il termine ultimo e tassativo fissato alle ore 12.00 del 19 Giugno 2026. Ciascuna può proporre un’opera di durata minima di 45 minuti sviluppate nelle più disparate forme espressive teatrali, sia contemporanee che tradizionali, senza alcun vincolo di genere, in uno o più tempi. Possono essere anche riproposte opere candidate nelle scorse edizioni purché non siano state selezionate come finaliste.

Sarà la giuria tecnica decretata, composta da esperti del settore, e presieduta dal regista e attore Turi Amore, a visionare i video integrali delle opere proposte e a selezionare: tre opere finaliste in concorso per i premi; 2 opere meritevoli, al fine di sostituire, in caso di impossibilità incorsa, un’opera finalista; 1 opera ““menzione speciale al teatro popolare” non in concorso per i premi.



La giuria giovani presieduta dall’attrice e regista Federica Amore, sceglierà inoltre l’opera cui attribuire la “menzione speciale giuria giovani”.

Spazio ai giovani anche per quanto riguarda la Direzione artistica del Premio, quest’anno affidata dall’Amministrazione comunale al ventinovenne attore e regista Giuseppe Oriti. Ad affiancarlo, e dunque alla codirezione artistica, sarà Benny Ilardo, scenografo e designer.

“Una responsabilità che accolgo con grande orgoglio e felicità, forte della squadra che ho alle spalle, la Compagnia Stabile dei Nomadi, ed in particolare del sostegno del Presidente Alessandro Spinello, che da sempre crede in me- dichiara il neo direttore artistico Giuseppe Oriti- Sono cresciuto a pane e teatro, ho alle spalle quindici anni di gavetta sui palchi e dietro le quinte, e ho sempre guardato con grande curiosità ed ammirazione alle precedenti edizioni del Premio Città di Leonforte, offrendo negli ultimi anni anche il mio piccolo contributo”. “Assumere oggi un ruolo così importante rappresenta per me un dono prezioso, ma anche una grande responsabilità. Vorrei che venissero premiate opere capaci di portare all’attenzione messaggi importanti, capaci di far riflettere e scuotere le coscienze. Dal punto di vista artistico, immagino un teatro che vada oltre i canoni tradizionali, che utilizzi cioè un linguaggio scenico sempre più contaminato dalle altre arti, quali la danza e la musica, oltre che un teatro d’avanguardia, capace di aprirsi alla sperimentazione, senza però perdere il contatto con il pubblico e con il presente”.



Le tre compagnie finaliste e la compagnia vincitrice della “menzione speciale teatro popolare” metteranno in scena le loro opere alla presenza della giuria che le ha selezionate. Lo svolgimento di questa fase avverrà secondo il seguente calendario: domenica 9 agosto 2026, esibizione opera menzione speciale teatro popolare; lunedì 24 agosto 2026, esibizione prima finalista; mercoledì 26 agosto 2026, in scena la seconda finalista; venerdì 28 agosto 2026, in scena la terza finalista. Non è al momento prevista la rappresentazione dello spettacolo vincitore della menzione speciale giuria giovani. Dalle 20:30 sarà consentito al pubblico l’ingresso in sala e tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.



Si terrà, invece, domenica 30 agosto 2026 a partire dalle ore 20.30, il Galà di Premiazione delle Compagnie vincitrici del Premio Città di Leonforte, alla presenza delle Autorità, della stampa, di maestranze del mondo della cultura e dello spettacolo e del pubblico.

La documentazione da produrre, i tempi e le modalità di presentazione dei materiali richiesti sono ben spiegati nel bando visionabile sul sito del Comune di Leonforte: https://www.comune.leonforte.en.it/Novita/Avvisi/Indetto-il-Bando-della-XLIII-edizione-del-Premio-Citta-di-Leonforte-2026?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAdGRleARTDw9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAactjyYpqkMrWDdC1Ky3SzW8FEWo6xpHN5HWW52pihycbQAoobevWe5b-M1kvg_aem_nBAYBdsQFKZyj_vnY_MjLQ



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