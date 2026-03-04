La commedia brillante di Marco Cavallaro debutta sabato 7 marzo alle 18.30 sul palcoscenico del Nuovo Teatro Val d’Agrò. Il testo esplora con leggerezza, ma senza dimenticare la riflessione, il tema del cosiddetto body shaming

Nuovo appuntamento con i “Fuori programma” del cartellone 2026 del Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva, curato da Cettina Sciacca con una selezione di proposte teatrali tra le più significative del panorama nazionale.

Di scena, sabato 7 marzo, ore 20.30, “Un amore di peso”, commedia brillante di Marco Cavallaro che esplora con leggerezza, senza dimenticare la riflessione, il tema dei pregiudizi legati al corpo (altrui) e in generale alle critiche e alle umiliazioni causate dall’aspetto fisico.

La trama è scoppiettante: Giorgio, già innamorato della sua capa, la bellissima Lara, è “vittima” di un colpo di fulmine che gli fa perdere la testa per Carla. Una situazione imprevista, viste le differenze “caloriche” e sociali fra i due, e che costringeranno il protagonista, aiutato dall’amico Mario, a difendere la purezza del suo sentimento dal pregiudizio della gente.

In scena sono Marco Cavallaro (regista della pièce), Stella Pecollo, Rosario Petix e Valentina Stredini. Scene e costumi di Lollo Zollo Art e Marco Maria Della Vecchia; aiuto regia e assistente Stefania Bassino e Teresa Calabrese; coreografie di Fabrizio Angelini. Una produzione La Bilancia/Esagera in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in Liguria.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.