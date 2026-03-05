L’evoluzione tecnologica sta trasformando radicalmente la medicina e l’odontoiatria, modificando in modo significativo le scelte cliniche e il rapporto con il paziente. È questo il tema del XXX Congresso Scientifico COI-AIOG, che si propone di approfondire l’impatto che l’innovazione, sempre più sofisticata e pervasiva, esercita nel ridefinire i percorsi di cura nella professione medica e odontoiatrica.

L’evento, in programma il 6 e 7 marzo 2026, si svolgerà a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Palermo, a sottolineare la sinergia imprescindibile tra istituzioni e aggiornamento scientifico. Una scelta condivisa dalla presidente Maria Grazia Cannarozzo e dal consiglio direttivo COI-AIOG, che riconoscono in Villa Magnisi la naturale collocazione del congresso, quale luogo di riferimento per la tutela della salute e dell’etica professionale, simbolo di confronto, autorevolezza e crescita condivisa.

Dopo la presentazione delle due giornate affidata alla presidente Cannarozzo, interverranno il presidente dell’Omceo di Palermo Toti Amato e il presidente della Commissione albo odontoiatri (CAO Palermo) Mario Marrone, entrambi componenti del direttivo nazionale Fnomceo.

Saranno presenti anche il presidente nazionale della CAO nazionale Andrea Senna e i componenti Alba Latini e Giampaolo Damilano, che illustreranno le novità per la professione: la proposta di una nuova denominazione del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, come passaggio identitario fondamentale per rispecchiare il ruolo attuale della professione; e l’elaborazione di un nuovo nomenclatore delle prestazioni che superi l’attuale versione ormai considerata obsoleta e carente in molte voci, soprattutto quelle legate all’odontoiatria digitale, all’estetica e ad ambiti come la medicina legale.

I lavori si apriranno con una lectio magistralis della professoressa Isabel Ascension Trujillo Perez, dedicata alle complesse sfide del biodiritto in ambito medico e odontoiatrico. A seguire, il prof. Umberto Romeo affronterà un tema di drammatica attualità: le conseguenze del ritardo diagnostico nella prevenzione e nel trattamento delle patologie orali, comprese quelle neoplastiche.

Il valore di un approccio integrato, capace di coniugare l’avanguardia tecnica con il rispetto assoluto della dignità umana, sarà invece il filo conduttore degli interventi curati dai docenti degli Atenei di Catania, Messina e Palermo. I relatori analizzeranno il binomio tecnologia-persona secondo le diverse e complementari prospettive offerte dalle varie discipline odontoiatriche.

Il congresso non è rivolto solo agli addetti ai lavori, ma è aperto al contributo di tutti per promuovere un confronto pubblico su una delle sfide più delicate della modernità. La personalizzazione delle cure e il confronto tra automazione e umanizzazione della medicina sono temi che riguardano tutta la società.

