“Condividiamo l’appello che il presidente Schifani ha rivolto ai datori di lavoro per il rispetto dell’ordinanza regionale del 12 giugno scorso che prevede la sospensione delle ore di lavoro nelle ore di punta ma chiediamo altresì che si rafforzino i controlli per garantire la tutela dei lavoratori, la cui incolumità non può essere messa a rischio”. Lo dicono, in una nota congiunta, Il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca, il segretario regionale della Feneal Uil, Pasquale De Vardo e il segretario della Fillea Cgil, Giovanni Pistorio, che aggiungono:” Sarebbe necessario che nei comuni si individuassero i cantieri dove non si rispettano le regole attraverso un controllo capillare anche dei vigili urbani perché solo così è possibile arginare il rischio di evitare tragedie che, considerate le alte temperature e l’allerta caldo diramata dalla protezione civile, rischiano davvero di verificarsi”.



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