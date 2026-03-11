Il circuito ITF femminile allarga i propri orizzonti in Sicilia e da Solarino, in provincia di Siracusa, si sposta a San Gregorio di Catania per scrivere un nuovo capitolo sportivo. Dal 15 al 29 marzo il Monte Kà Tira ospiterà il primo ITF W35 femminile organizzato in provincia di Catania, mettendo in palio un montepremi complessivo da 60 mila dollari.

L’appuntamento segna anche l’ingresso nel torneo del main sponsor Sportwatchers, realtà che ha scelto di affiancare questa prima edizione contribuendo alla crescita di una manifestazione destinata a portare nel territorio un appuntamento stabile del circuito internazionale, a partire dal prossimo giugno.





L’ITF W35 di San Gregorio, dalla prima edizione chiamato “Sportwatchers Cup”, arriva nella fase iniziale della stagione tennistica, un momento strategico per le giocatrici del circuito internazionale. Nei primi mesi dell’anno i tornei sono occasione per mettere nelle gambe i primi match ufficiali, trovare ritmo partita e iniziare a costruire il proprio ranking. Ogni turno superato può fare la differenza.

L’ITF W35 di San Gregorio si presenta con un tabellone di alto livello tecnico. Il main draw è composto da 32 giocatrici, preceduto da 48 atlete impegnate nelle qualificazioni, mentre il torneo di doppio vedrà al via 16 coppie. Le qualificazioni prenderanno il via il 15 marzo, mentre il tabellone principale scatterà il 17 marzo, aprendo ufficialmente la settimana di gare previste al Monte Kà Tira.





A guidare l’entry list è l’argentina Maria Lourdes Carle, numero 157 del ranking WTA, la giocatrice con la classifica più alta tra le partecipanti e una delle principali candidate al titolo finale. Subito dietro l’azzurra Lisa Pigato (196 WTA), seguita dalla lituana Justina Mikulskyte (254) e dall’ucraina Anastasiia Sobolieva (271), tutte giocatrici solide e abituate a confrontarsi con continuità nel circuito internazionale.

Il tabellone principale della Sportwatchers Cup ha anche una rappresentanza italiana importante, con diverse atlete pronte a giocarsi le proprie carte. Oltre a Pigato saranno infatti al via Dalila Spiteri (276 WTA), Jennifer Ruggeri (311), Aurora Zantedeschi (322) e Giorgia Pedone (366), protagoniste di una generazione che sta cercando spazio e risultati nei tornei internazionali. Spiteri e Pedone compongono anche il gruppo siciliano tra le teste di serie.





Tra le giocatrici più attese ci sono la slovena Polona Hercog (301 WTA), atleta di grande esperienza e con un passato ai vertici del circuito, la romena Elena Ruxandra Bertea (307), la tedesca Jule Niemeier (309) e la brasiliana Gabriela Ce (310).

Con molte atlete raggruppate in poche posizioni di ranking, il tabellone dell’ITF W35 di San Gregorio si preannuncia estremamente equilibrato, con sfide che potrebbero rivelarsi combattute già dai primi turni.

Tutti i match della Sportwatchers Cup sono ad ingresso gratuito. Un’occasione importante per il territorio, che trasforma il Monte Kà Tira in una finestra aperta sul tennis internazionale femminile.

