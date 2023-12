In vista delle prossime elezioni della rappresentanza dei volontari del SCU si è tenuta il 06 dicembre a Palermo l’Assemblea degli Operatori Volontari Siciliani del Servizio Civile Universale

In vista delle prossime elezioni dei delegati regionali, delle province autonome e dell’estero del servizio civile universale , dal 11 novembre al 10 dicembre 2023 , si è svolta la campagna elettorale. In questa fase i delegati e/o i rappresentanti regionali uscenti, supportati dagli Uffici regionali del Servizio civile e di concerto con i rappresentanti nazionali, hanno organizzare delle assemblee locali finalizzate alla presentazione dei candidati e dei loro programmi. L’elenco delle Assemblee regionali è consultabile nella pagina dedicata alle elezioni.

Il 06 Dicembre 2023 nelle ore antimeridiane, si è tenuta a Palermo, presso la Sala riunioni della sede dell’Ufficio del Servizio civile della Regione Sicilia in Via Trinacria, 34, l’Assemblea dei volontari del Servizio civile universale della Sicilia.

Hanno partecipato all’assemblea i componenti dell’Ufficio regionale di servizio civile, la Rappresentante regionale di servizio civile universale, Glenda Pampinella, il Delegato regionale Alejandro Zoida e la Delegata regionale Vanessa Paololillo che hanno raccontato le attività svolte dalla Delegazione Sicilia di cui sono i portavoce.

Presente inoltre da remoto il Rappresentante nazionale per la macroarea estero Nicola Pera, che sinteticamente ha illustrato i punti raggiunti dalla rappresentanza e sensibilizzando gli interlocutori, sull’importanza della rappresentanza e della partecipazione a tal forma di politica attiva giovanile.

Significativo è stato il momento di presentazione dei programmi elettorali da parte dei candidati a delegato regionale, alcuni presenti fisicamente presso l’ufficio regionale e di altri presenti da remoto.

C’è stata una partecipazione approssimativa di circa una sessantina di operatori volontari, ai quali è stato messo a disposizione un video-collegamento all’assemblea tramite la piattaforma digitale ‘Google Meet’.Ha coordinato e moderato la seduta il funzionario direttivo della Regione Siciliana, dott. Michele Terrasini.

Le votazioni da parte degli operatori volontari, si sono tenute in modalità OnLine dall’11 al 15 dicembre p.v , presso l’apposita piattaforma disposta dal Dipartimento. I risultati saranno visibili sul portale istituzione del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale dal 18 dicembre.

Gli attuali delegati regionali, rimarranno per supporto ai futuri neo-eletti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal nuovo gruppo di delegati che si formerà.

(Cenni sulla rappresentanza – Fonte : sito web del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale)

L’articolo 9 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016”, istituisce la rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l’obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La procedura prevista per l’elezione della Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale e individuazione dei soggetti che le compiono, si articola in due fasi: la prima è relativa all’elezione dei delegati regionali, la seconda si riferisce alle elezioni dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti nazionali.

I delegati regionali degli operatori volontari vengono eletti tramite elezioni on-line mentre i rappresentanti regionali e i rappresentanti nazionali vengono eletti in un’assemblea, aperta a tutti i delegati regionali in carica, previo candidatura on-line.

Le elezioni della rappresentanza dei volontari di SCU, è un rito che si ripete annualmente, ed è regolamentato da apposite disposizioni emanate dal Dipartimento, pubblicate sul sito in sezioni dedicate.

Lo svolgimento prevede 2 fasi:

– Nella prima fase tutti i volontari in servizio, alla data stabilita annualmente dal Dipartimento per le elezioni, possono candidarsi e/o votare on-line.

Le candidature a Delegato regionale ed i relativi programmi, presentati dal candidato, sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per tutto il periodo dedicato alla campagna elettorale. In questa fase gli Uffici regionali del SCU, in collaborazione con i Rappresentanti regionali dei volontari, possono organizzare delle assemblee finalizzate alla presentazione dei candidati. Al termine della campagna elettorale è possibile esprimere il voto on-line.

– Nella seconda fase i Delegati regionali eletti, riuniti in “Assemblea nazionale”, eleggono 2 Rappresentanti nazionali e nominano 1 Rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. I Rappresentanti regionali, se eletti quali Rappresentanti nazionali, decadono dal precedente incarico salvo per quelle Regioni con un unico delegato.

L’elezione dei 2 nuovi Rappresentanti nazionali, viene effettuata avendo cura di assicurare la rappresentanza delle 4 macroaree territoriali (Nord, Centro, Sud, Estero).

L’Assemblea nazionale, promossa in occasione delle elezioni, costituisce anche un’opportunità di incontro tra tutti i rappresentanti dei volontari. Dal confronto diretto scaturiscono mozioni, ordini del giorno e proposte specifiche .

Luogo: Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – Servizio 8 Politiche della Famiglia e giovanili Ufficio del Servizio Civile, Via Trinacria, 34, PALERMO, PALERMO, SICILIA

