Terna, nell’ambito del progetto di collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università di Palermo, informa che a partire da lunedì 12 gennaio avranno inizio i lavori propedeutici alla posa dei cavi interrati. L’intervento contribuirà ad incrementare l’efficienza del sistema elettrico locale.

I cantieri interesseranno via Ernesto Basile, lungo la corsia in direzione Stazione Centrale. Successivamente, le attività proseguiranno in corso Re Ruggero e in Piazza Indipendenza per ritornare su via Ernesto Basile in direzione viale Regione Siciliana.





Terna ha definito – in coordinamento con l’Ufficio Traffico del Comune di Palermo e la Polizia Municipale – un piano operativo per limitare i disagi alla circolazione e assicurare la regolare viabilità durante tutte le fasi dei lavori. Eventuali restringimenti di carreggiata saranno opportunamente segnalati e gestiti mediante la presenza di movieri. Al termine delle attività è previsto il completo ripristino del manto stradale lungo i tratti interessati dagli interventi.

