Promuovere un approccio sistemico, integrato e partecipato, che coinvolga attivamente i cittadini sul tema della sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo di “Terra, Energia e Futuro”, la due giorni in programma il 28 e 29 novembre a Villa Filippina, a Palermo. Una manifestazione a ingresso gratuito, ideata e promossa da GRE – Gruppi Ricerca Ecologica ETS, dedicata alle sfide ambientali contemporanee e alla promozione di una maggiore consapevolezza ecologica.

Il programma è fitto di attività pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Accanto ai talk con rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti, spazio anche a degustazioni, attività collaterali e a un vero e proprio percorso espositivo all’interno del village dedicato, che ospiterà anche la mostra fotografica “Il mare di Palermo”, a cura di Francesco Panasci. Per i più piccoli sarà allestita un’area kids con giochi e intrattenimento, mentre la serata di sabato 28 novembre sarà animata dalla musica dal vivo dei Jack and the Starlight, a partire dalle 22:00, seguita da un dj set. Nel corso delle due giornate sarà inoltre conferito il Premio Gaia, dedicato alle personalità e alle realtà del territorio che si distinguono per il loro impegno e per la capacità di tradurre i principi cardine della sostenibilità in azioni concrete.





«È un’occasione per riportare al centro del dibattito la questione ambientale ed ecologica. Come GRE, crediamo che mettere a confronto istituzioni, imprese ed esperti sia fondamentale per affrontare concretamente le sfide che attendono la Sicilia. Il cambiamento, però, passa anche dalla valorizzazione delle buone pratiche già presenti sul territorio, attraverso dati, esperienze e progetti reali. Vogliamo portare in Sicilia un confronto di respiro nazionale sulla sicurezza energetica, coinvolgendo Governo, parlamentari, imprese e mondo scientifico, e allo stesso tempo avvicinare i cittadini ai temi ambientali attraverso un format aperto, accessibile e conviviale», spiega Bartolo Corallo, presidente nazionale di Gruppi Ricerca Ecologica ETS e ideatore della manifestazione.

«La sostenibilità ambientale rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo e deve tradursi in scelte concrete, investimenti strategici e politiche capaci di coniugare la tutela del territorio con lo sviluppo economico e sociale. Come Regione Siciliana, siamo chiamati a promuovere un modello di crescita che punti sulla modernizzazione delle infrastrutture, sul potenziamento dei collegamenti e su una mobilità sempre più efficiente e sostenibile, superando gli svantaggi legati alla condizione di insularità. In questa visione si inserisce anche la realizzazione dei termovalorizzatori, da integrare con il potenziamento della raccolta differenziata e del riciclo, nell’ottica di un moderno sistema di economia circolare», dichiara Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.





“Terra, Energia e Futuro” vuole rispondere a una domanda che riguarda tutti, oggi più che mai: come possiamo proteggere il nostro territorio e costruire un futuro più sostenibile, partendo dalle scelte che facciamo oggi?. Un interrogativo che sarà al centro del talk in programma sabato 28 novembre, alle ore 16, dedicato alla Tutela del territorio, biodiversità, sostenibilità e istituzioni. A confrontarsi sul tema saranno gli assessori Giusi Savarino, Alessandro Aricò e Francesco Colianni, i deputati Carolina Varchi ed Ettore De Concilis, capo della Segreteria del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Previsti anche i saluti istituzionali del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e un suo intervento su Termovalorizzatori, economia circolare e investimenti strategici della Regione.





A seguire, la prima cerimonia di consegna del Premio Gaia. Tra i premiati Dario Scalia, fondatore dell’associazione ecologica Metropolitree; Marcello Mangia, CEO di Mangia’s; Giovanni Provinzano, dei Rangers d’Italia – Sezione Sicilia; Nadia Lo Bosco, del Lions Club Palermo Mondello; Giampaolo Cervone, presidente nazionale della Guardia Marina Nazionale ODV; e i giovani del progetto “Ecologie Urbane” di Terra Franca, a Cruillas.

Domenica 29 novembre alle 10:00 avrà invece luogo il talk Energia Nucleare: la Sfida del Futuro, che vedrà alternarsi gli interventi di Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA, del professor Antonio Piacentino, dell’assessore Alessandro Aricò, e di Pasquale Cammisa, direttore del Trasporto Regionale Sicilia di Trenitalia.

A seguire, un intermezzo artistico a tema ambientale con la voce di “Epruno”, a cura di Mario Caminita, accompagnerà la seconda cerimonia di consegna del Premio Gaia. A ricevere il riconoscimento saranno Junkle, brand e laboratorio artigianale specializzato nell’upcycling; DES CAIOLA, brand di moda che coniuga innovazione sartoriale e valorizzazione dell’artigianato siciliano; il team di Aetos-AI, progetto vincitore della Start Cup Sicilia 2026; Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone – Pertini”; e Stefania Baio, fondatrice ed editrice di BE Sicily Mag.

La manifestazione avrà luogo sabato 28 novembre dalle 15.30 a mezzanotte e domenica 29 novembre dalle 9.30 alle 14.30. L’ingresso è gratuito e i partecipanti potranno iscriversi in loco a GRE – Gruppi Ricerca Ecologica ETS per prendere parte alle future attività dell’associazione.

Luogo: Villa Filippina, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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